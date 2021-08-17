Международное сообщество не может выработать единого отношения к «Талибану»

Афганистан за два дня лишился своих ВВС, которые США создавали в течение двух десятилетий. Воздушный флот коллапсировавшей страны достался союзникам России – Узбекистану и Таджикистану. Афганские военнослужащие пытаются бежать в эти страны по воздуху – 16 августа генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в страну 14–15 августа перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана с 585 военнослужащими, при этом при сопровождении афганский штурмовик А-29 столкнулся с узбекским истребителем МиГ-29, но пилотам удалось катапультироваться. Несколько афганских самолетов и вертолетов перелетели в Таджикистан. Пытаются покинуть страну и тысячи простых афганцев, которые не имеют доступа к летательным аппаратам.