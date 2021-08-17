Международное сообщество не может выработать единого отношения к «Талибану»Россия выбрала выжидательную тактику
Афганистан за два дня лишился своих ВВС, которые США создавали в течение двух десятилетий. Воздушный флот коллапсировавшей страны достался союзникам России – Узбекистану и Таджикистану. Афганские военнослужащие пытаются бежать в эти страны по воздуху – 16 августа генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в страну 14–15 августа перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана с 585 военнослужащими, при этом при сопровождении афганский штурмовик А-29 столкнулся с узбекским истребителем МиГ-29, но пилотам удалось катапультироваться. Несколько афганских самолетов и вертолетов перелетели в Таджикистан. Пытаются покинуть страну и тысячи простых афганцев, которые не имеют доступа к летательным аппаратам.
На фоне продолжающейся эвакуации дипломатов и попыток тысяч афганцев покинуть страну власти США призвали талибов «защитить жизни людей и их имущество, немедленно восстановить безопасность и гражданский порядок», а соседние страны призывают держать открытыми границы для беженцев. К призыву США присоединились еще 67 стран. CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сообщил, что американские власти могут принять до 30 000 афганских беженцев. По оценке канцлера Ангелы Меркель, всего Берлину придется эвакуировать из Афганистана 10 000 афганцев, сотрудничавших с германскими властями, включая членов семей. Общее количество беженцев будет исчисляться как минимум шестизначными цифрами.