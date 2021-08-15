Россия готовится сосуществовать с победившим режимом «Талибана»Москва отказалась от эвакуации посольства, но готовится к неожиданностям
Быстрый коллапс
Еще 12 августа Reuters и CNN привели оценку военной разведки США – движение «Талибан» (запрещено в России) может захватить столицу Афганистана в течение 90 дней. Кабул был фактически взят под контроль к вечеру 15 августа, после того как несколькими днями ранее талибами были взяты крупнейшие центры провинций и установлен контроль над всеми границами страны.
Представители «Талибана» в политическом офисе движения в Катаре объявили, что не хотят войны в Кабуле и гарантируют безопасность всем чиновникам и сдавшимся военным. До вечера 15 августа различные средства массовой информации передавали противоречивые сообщения о переговорах между представителями рушащегося официального правительства и «Талибана», создании переходного правительства. Но вечером государственный телеканал Tolo News сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну вместе со своим окружением. Чуть позже агентство AP со ссылкой на свои источники сообщило, что талибы в ближайшее время объявят о создании «Исламского Эмирата Афганистан» из президентского дворца в Кабуле (как только его займут). Под этим названием была известна контролируемая талибами территория в Афганистане в 1995–2001 гг. Речь идет, очевидно, о восстановлении этого государства, а стало быть, о коалиционном правительстве речи не идет.
Похоже, что без американцев система снабжения и управления государственными структурами, афганской армией и силами безопасности не могла функционировать, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Уход американцев и спровоцировал быстрый коллапс, кроме того, очевидно, что моральной мотивации сражаться у афганской армии тоже не было, сказал эксперт.
Американцы де-факто признали коллапс власти в Афганистане и попытались обозначить «красные линии» для нового режима. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 15 августа, что афганская армия продемонстрировала неспособность защитить страну быстрее, чем это прогнозировала американская администрация, а власти «Талибана», если он будет нарушать права человека и давать укрытие террористам, подвергнутся санкциям.
Обещания и реальность
Прощение сдавшихся в плен военных и чиновников стало одним из важных факторов победы «Талибана», утверждает бывший сотрудник российских спецслужб. Представители катарского офиса движения также обещали, что женщины смогут работать, если будут носить исламскую одежду. Также они заявили, что иностранцы могут остаться в стране, но должны будут зарегистрироваться. Что важнее для соседних с эмиратом Афганистан стран, со стороны представителей талибов неоднократно звучали обещания, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для соседних государств.
Тем не менее из страны эвакуируются посольства западных стран, военные контингенты которых воевали с талибами, Индии и некоторых других стран. Насколько руководству талибов удастся контролировать своих боевиков и выполнять свои обещания, на самом деле не ясно: первые сообщения и визуальные материалы о публичных казнях уже появились.
Представитель МИД России заявил 15 августа, что российское посольство не эвакуируется, поскольку ситуация для российских дипломатов остается безопасной. Не стали эвакуироваться из Кабула и китайские дипломаты.
По словам источника, близкого к российским силовым структурам, если возникнет необходимость, эвакуация российских дипломатов из Кабула, как это было и в 1992 г., будет проведена, а необходимая подготовка для этого проводится. Пока же решено с этим не спешить, учитывая реальную обстановку и гарантии со стороны талибов. Нет и никаких перебросок сколько-нибудь значительных российских военных сил на помощь Таджикистану и Узбекистану, говорит источник, близкий к Минобороны. Но ситуацию в Афганистане министр обороны Сергей Шойгу обсуждал и с министром обороны США Ллойдом Остином, и с китайскими военными руководителями, сказал он. О ситуации в Афганистане 15 августа провели разговор президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, сообщил Кремль.
Россия не будет одинока перед лицом талибов
По большому счету для России важны не знамена, под которыми новая власть установится в Кабуле, а ее эффективность в избежании гуманитарной катастрофы и массового исхода беженцев, обуздании терроризма, борьбе с наркотиками и обеспечении безопасности в стране, говорит старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Петр Топычканов. Если эта эффективность будет близка к нулю, России и ее союзникам по ОДКБ и партнерам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) придется формулировать стратегию по каждому из этих пунктов и готовиться к неизбежным тратам на реализацию этих планов. Речь идет прежде всего о Китае, Индии, Пакистане, Узбекистане и Таджикистане. В одиночку Россия вряд ли может повлиять на развитие событий внутри Афганистана, уверен эксперт.
Основным партнером России по реагированию на ситуацию в Афганистане сейчас, несомненно, является Китай, уверен эксперт НИУ ВШЭ Василий Кашин. Линия Китая в отношении режима талибов будет схожа с линией России, они попытаются добиться договоренности с ними. Для этого китайцы могут использовать свое стратегическое сотрудничество с Пакистаном – через эту страну они имели связи с талибами и до 11 сентября 2001 г. Но, как и у Москвы, у Пекина есть проблема: никто не знает, смогут ли талибы выполнить свои обещания, говорит Кашин. Поэтому Китай готовится к худшему варианту развития событий и возникновению террористической угрозы из Афганистана – перевооружает свои войска в Синьцзяне и активизирует сотрудничество в сфере обороны и безопасности с партнерами по ШОС, прежде всего с Россией.