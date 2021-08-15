Россия готовится сосуществовать с победившим режимом «Талибана»

Основным партнером России по реагированию на ситуацию в Афганистане сейчас, несомненно, является Китай, уверен эксперт НИУ ВШЭ Василий Кашин. Линия Китая в отношении режима талибов будет схожа с линией России, они попытаются добиться договоренности с ними. Для этого китайцы могут использовать свое стратегическое сотрудничество с Пакистаном – через эту страну они имели связи с талибами и до 11 сентября 2001 г. Но, как и у Москвы, у Пекина есть проблема: никто не знает, смогут ли талибы выполнить свои обещания, говорит Кашин. Поэтому Китай готовится к худшему варианту развития событий и возникновению террористической угрозы из Афганистана – перевооружает свои войска в Синьцзяне и активизирует сотрудничество в сфере обороны и безопасности с партнерами по ШОС, прежде всего с Россией.