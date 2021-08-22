Афганистан. СССР против США: операция Союза в семь раз дешевле

Война в Афганистане обошлась Америке приблизительно в 7 раз дороже, чем война СССР в этой же стране, подсчитали «Ведомости». Мы сравнили официальные данные правительства США о цене афганской войны за 2001–2021 гг. с оценками стоимости советской кампании восьмидесятых, произведенными в свое время ЦРУ. Чтобы сопоставить эти цифры, мы перевели советские рубли в доллары середины 80-х (по методике ЦРУ) и умножили эту цифру на дефлятор доллара – получилась оценка стоимости советской кампании в долларах США 2021 г.