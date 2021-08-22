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Афганистан. СССР против США: операция Союза в семь раз дешевле

Снабжение и демократия обходились американцам слишком дорого
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Война в Афганистане обошлась Америке приблизительно в 7 раз дороже, чем война СССР /Reuters

Война в Афганистане обошлась Америке приблизительно в 7 раз дороже, чем война СССР в этой же стране, подсчитали «Ведомости». Мы сравнили официальные данные правительства США о цене афганской войны за 2001–2021 гг. с оценками стоимости советской кампании восьмидесятых, произведенными в свое время ЦРУ. Чтобы сопоставить эти цифры, мы перевели советские рубли в доллары середины 80-х (по методике ЦРУ) и умножили эту цифру на дефлятор доллара – получилась оценка стоимости советской кампании в долларах США 2021 г.

Эксперты указывают, что абсолютно корректное сравнение невозможно из-за множества нюансов, учесть которые вряд ли возможно. Но в целом в том, что для американцев война в деньгах была более дорогой, сомнений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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