СМИ сообщили о стрельбе возле аэропорта Кабула
Выстрелы раздались возле восточных ворот аэропорта Кабула, из которого происходит эвакуация людей из Афганистана после прихода к власти в нем «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России). Об этом сообщает Al Jazeera на своей странице в Twitter.
По словам корреспондента агентства, обстановка возле аэропорта остается напряженной после двух взрывов, произошедших накануне и унесших жизни более 100 человек. Тела некоторых погибших до сих пор находятся возле здания. Al Jazeera уточняет, что теперь талибы ужесточили меры безопасности в аэропорту. Кроме того, они усилили инспекции с привлечением прессы.
Днем 26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. На данный момент известно о 110 погибших, большинство из которых — жители Афганистана. Среди жертв оказались также 13 американских военных. Еще около 140 человек получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой».
«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. На данный момент боевики контролируют все провинции государства, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.
Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. Сегодня представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что самолеты ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек, включая иностранцев и граждан Афганистана, желающих покинуть страну.