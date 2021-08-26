В результате взрывов в аэропорту Кабула погибли не менее 12 солдат США

Маккензи не стал обвинять «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в том, что он разрешил атаковать аэропорт Кабула. «Сейчас нет ничего такого, чего бы убедило меня в том, что они позволили этому случится... У них есть практические основания хотеть того, чтобы мы ушли оттуда к 31 августа, они хотят установить контроль над аэропортом. Мы также хотим уйти оттуда к этому времени. Так что у нас есть общая цель. Пока мы придерживаемся общей цели, с ними полезно работать. Они помогли нам решить некоторые проблемы с безопасностью», — заявил он.