В результате взрывов в аэропорту Кабула погибли не менее 12 солдат США
Не менее 12 американских солдат погибли в результате взрывов в аэропорту Кабула, еще не менее 15 получили ранения, заявил глава Центрального командования США Кеннет Маккензи в ходе брифинга, передает CNN.
«Тяжелый день сегодня», — заявил Маккензи. Он добавил, что взрывы были организованы двумя террористами-смертниками, после чего неустановленные стрелки открыли огонь.
«Мы все еще сосредоточены на защите наших сил и эвакуируемых, эвакуация продолжается. Для ясности отмечу, хотя мы и огорчены гибелью американцев и афганцев, мы продолжим выполнение поставленной задачи. Наша задача заключается в том, чтобы эвакуировать граждан США, а также граждан третьих стран, обладателей специальных иммиграционных виз, сотрудников посольства США а афганцев из группы риска. Несмотря на атаки, мы продолжим выполнение миссии», — сказал Маккензи.
По его словам, в настоящее время эвакуации ожидают 5000 человек. С 14 Августа США и их союзники эвакуировали более 140 000 гражданских лиц. Американская администрация полагает, что в Афганистане остается не более 1000 американцев, ожидающих эвакуации.
При этом США ожидают, что атаки продолжатся. «Мы делаем все возможное для их предотвращения», — отметил генерал. Всего в результате сегодняшних нападений погибли более 60 человек, не менее 140 получили ранения, пишет телеканал со ссылкой на данные афганских медиков.
Маккензи не стал обвинять «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в том, что он разрешил атаковать аэропорт Кабула. «Сейчас нет ничего такого, чего бы убедило меня в том, что они позволили этому случится... У них есть практические основания хотеть того, чтобы мы ушли оттуда к 31 августа, они хотят установить контроль над аэропортом. Мы также хотим уйти оттуда к этому времени. Так что у нас есть общая цель. Пока мы придерживаемся общей цели, с ними полезно работать. Они помогли нам решить некоторые проблемы с безопасностью», — заявил он.
По данным CNN, президент США Джо Байден, который еще не комментировал взрывы и гибель американских солдат, выступит с заявлением на этот счет позже сегодня.
Несколько взрывов рядом с аэропортом Кабула произошли 26 августа. За атакой, продолжает телеканал, скорее всего, стоит ИГ (запрещенная в России террористическая организация). По данным ряда СМИ, организация уже взяла на себя ответственность за произошедшее. При этом сам «Талибан» осудил атаки.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей, продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.