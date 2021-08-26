МИД заявил об отсутствии россиян в аэропорту Кабула в момент теракта
В момент теракта россиян в аэропорту Кабула не было, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», — написала Захарова.
Взрыв рядом с аэропортом Кабула произошел 26 августа. По словам представителя запрещенной в России террористической организации «Талибан», слова которого передает агентство Reuters, жертвами взрыва стали 13 человек, среди которых есть дети. Sky News Arabia сообщает, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта.
26 августа президент США Джо Байден, а также ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия сегодня уже объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.