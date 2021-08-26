При взрыве в аэропорту Кабула погибли не менее 13 человек
В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли не менее 13 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической организации «Талибан».
«Взрыв, предположительно осуществленный смертником в четверг рядом с аэропортом Кабула, унес жизни не менее 13 человек, среди которых дети», — пишет агентство.
Ранее президент США Джо Байден, а также ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия уже объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС. Sky News Arabia сообщает, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.