При взрыве в аэропорту Кабула погибли не менее 13 человек

Ранее президент США Джо Байден, а также ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия уже объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС. Sky News Arabia сообщает, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта.