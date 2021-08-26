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В районе аэропорта Кабула произошел взрыв

Ведомости

В районе аэропорта Кабула произошел взрыв, сообщил пресс-секретарь главы Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.

«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — говорится в твите Кирби. Как сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, есть как минимум пострадавшие из числа афганских граждан. О раненых среди американцев пока неизвестно. Причина взрыва не установлена.

Sky News Arabia сообщает, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта. Al Jazeera сообщает о как минимум 15 пострадавших. Официальных подтверждений о теракте на момент публикации не было.

До этого президент США Джо Байден, а также ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия сегодня уже объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.

По последним данным, самолетами ВВС США и их союзников с середины августа по сегодняшний день вывезено более 95 тыс. человек, большую часть — на американских самолетах. Кроме того, накануне четыре самолета Минобороны России эвакуировали из Кабула 500 человек — россиян и граждан стран СНГ, включая Украину.

Ранее по теме: Вывозивший из Кабула беженцев самолет ВВС Италии попал под обстрел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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