В районе аэропорта Кабула произошел взрыв
В районе аэропорта Кабула произошел взрыв, сообщил пресс-секретарь главы Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.
«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — говорится в твите Кирби. Как сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, есть как минимум пострадавшие из числа афганских граждан. О раненых среди американцев пока неизвестно. Причина взрыва не установлена.
Sky News Arabia сообщает, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта. Al Jazeera сообщает о как минимум 15 пострадавших. Официальных подтверждений о теракте на момент публикации не было.
До этого президент США Джо Байден, а также ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия сегодня уже объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.
По последним данным, самолетами ВВС США и их союзников с середины августа по сегодняшний день вывезено более 95 тыс. человек, большую часть — на американских самолетах. Кроме того, накануне четыре самолета Минобороны России эвакуировали из Кабула 500 человек — россиян и граждан стран СНГ, включая Украину.