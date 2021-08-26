Вывозивший из Кабула беженцев самолет ВВС Италии попал под обстрел

По сведениям издания, обстрел произошел во время взлета — огонь велся из пулемета с одной из возвышенностей над аэропортом столицы Афганистана. В результате инцидента никто не пострадал — пилот самолета успешно выполнил маневр уклонения от обстрела. На борту самолета находились 98 граждан Афганистана и журналисты, чья принадлежность не уточняется. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.