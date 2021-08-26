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Вывозивший из Кабула беженцев самолет ВВС Италии попал под обстрел

Ведомости

Транспортный самолет ВВС Италии C130J, участвующий в эвакуации иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула, попал под обстрел, сообщает  La Stampa. Это первый инцидент такого рода за две недели эвакуации.

По сведениям издания, обстрел произошел во время взлета — огонь велся из пулемета с одной из возвышенностей над аэропортом столицы Афганистана. В результате инцидента никто не пострадал — пилот самолета успешно выполнил маневр уклонения от обстрела. На борту самолета находились 98 граждан Афганистана и журналисты, чья принадлежность не уточняется. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

После вылета из Кабула C130J продолжил движение по запланированному маршруту — на авиабазу Аль-Салем в Кувейте. Оттуда эвакуированные отправятся в Италию на военно-транспортном Boeing KC767.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами. Франция и Бельгия сегодня заявили о сворачивании эвакуации из-за угрозы терактов в районе аэропорта.

По последним данным, самолетами ВВС США и их союзников с середины августа по сегодняшний день вывезено более 95 000 человек, большую часть — на американских самолетах. Кроме того, накануне четыре самолета Минобороны России эвакуировали из Кабула 500 человек — россиян и граждан стран СНГ, включая Украину.

Ранее по теме: В Британии признали невозможность эвакуировать всех желающих из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных