В Британии признали невозможность эвакуировать всех желающих из Афганистана

«Я бы [на их месте] рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться через границу. Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», — сказал Уоллес. Он признал, что сейчас официальные погранпереходы находятся под контролем «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), поэтому для пересечения границы стоит избирать другие пути.