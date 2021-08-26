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В Британии признали невозможность эвакуировать всех желающих из Афганистана

Ведомости

Не всех афганцев, имеющих право приехать в Великобританию, удастся эвакуировать из аэропорта Кабула до 31 августа — даты полного вывода американских войск из Афганистана. Этим людям следует перебраться через сухопутную границу «в третьи страны», заявил глава британского минобороны Бен Уоллес, передает The Times.

«Я бы [на их месте] рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться через границу. Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», — сказал Уоллес. Он признал, что сейчас официальные погранпереходы находятся под контролем «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), поэтому для пересечения границы стоит избирать другие пути.

Кроме того, британский МИД выпустил заявление, в котором рекомендует своим гражданам и желающим въехать в Великобританию афганцам «не отправляться в аэропорт Кабула», а если они находятся рядом с ним — покинуть окрестности воздушной гавани и перебраться «в безопасное место».

Кроме того, сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс в эфире RTL заявил, что Париж прекратит эвакуацию своих и афганских граждан из аэропорта Кабула вечером 27 августа. Сегодня о сворачивании эвакуации из-за угрозы терактов заявила Бельгия.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.

Согласно вчерашнему заявлению Совета нацбезопасности при президенте США, самолетами американских ВВС и их союзников с середины месяца было эвакуировано более 82 000 человек — больше анонсированной президентом Джо Байденом цифры в 65 000 человек. Большую часть из них — более 58 000 человек — вывезли непосредственно американцы. Великобритания эвакуировала более 8000 человек, Германия — 3000, Франция, Италия и Канада — по 2000. Кроме того, накануне четыре самолета Минобороны России эвакуировали из Кабула 500 человек — россиян и граждан стран СНГ, включая Украину.

Ранее по теме: Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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