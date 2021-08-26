Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье
Четыре самолета Минобороны России, — три Ил-76 и Ил-62 с эвакуированными гражданами России из Афганистана приземлились в подмосковном аэродроме Чкаловский, передает ТАСС.
Пассажиры проходят пограничный контроль и санитарные процедуры для предотвращения распространения коронавируса, уточняет агентство.
Накануне в Минобороны сообщали, что четыре российских самолета забрали из столицы Афганистана граждан России, Украины и Узбекистана, а также граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии и Таджикистана). По данным ведомства, всего было эвакуировано более 500 человек.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей, продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (группировка запрещена и признана террористической в России) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.
Как заявили сегодня в Совете нацбезопасности при президенте США, самолетами американских ВВС и их союзников с середины месяца было эвакуировано более 82 000 человек, что больше анонсированной президентом Джо Байденом цифры в 65 000 человек. Большую часть из них — более 58 000 человек — вывезли непосредственно американцы. Только за последние сутки вывезено 19 000 человек.