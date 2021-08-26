Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Как заявили сегодня в Совете нацбезопасности при президенте США, самолетами американских ВВС и их союзников с середины месяца было эвакуировано более 82 000 человек, что больше анонсированной президентом Джо Байденом цифры в 65 000 человек. Большую часть из них — более 58 000 человек — вывезли непосредственно американцы. Только за последние сутки вывезено 19 000 человек.