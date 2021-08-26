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Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Ведомости

Четыре самолета Минобороны России, — три Ил-76 и Ил-62 с эвакуированными гражданами России из Афганистана приземлились в подмосковном аэродроме Чкаловский, передает ТАСС. 

Пассажиры проходят пограничный контроль и санитарные процедуры для предотвращения распространения коронавируса, уточняет агентство. 

Накануне в Минобороны сообщали, что четыре российских самолета забрали из столицы Афганистана граждан России, Украины и Узбекистана, а также граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии и Таджикистана). По данным ведомства, всего было эвакуировано более 500 человек.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей, продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (группировка запрещена и признана террористической в России) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.

Как заявили сегодня в Совете нацбезопасности при президенте США, самолетами американских ВВС и их союзников с середины месяца было эвакуировано более 82 000 человек, что больше анонсированной президентом Джо Байденом цифры в 65 000 человек. Большую часть из них — более 58 000 человек — вывезли непосредственно американцы. Только за последние сутки вывезено 19 000 человек.

Ранее по теме: В Минобороны заявили о завершении эвакуации 500 человек из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных