В Минобороны заявили о завершении эвакуации 500 человек из Афганистана
Российские военно-транспортные самолеты эвакуировали из Кабула около 500 человек — россиян и граждан бывших советских республик, включая Украину. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны России.
По словам собеседника «Ведомостей», четыре самолета российского Минобороны — три военно-транспортных Ил-76МД и один пассажирский Ил-62 — вылетели из Кабула. Они эвакуировали 500 граждан России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии (входят в Организацию договора о коллективной безопасности) Узбекистана (входит в СНГ) и Украины (формально остается в СНГ).
Точное число граждан каждой из стран не уточняется. До этого, пояснил источник, разрешение на посадку в Кабуле было получено в ходе переговоров Минобороны России и США.
Ранее сегодня в Минобороны заявили, что эвакуируют 500 граждан России и постсоветских республик. Для этого особым приказом министра обороны Сергея Шойгу было выделено четыре самолета, которые вылетели с аэродрома в Ульяновске. По заверению Минобороны, на каждом из самолетов есть врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей, продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (группировка запрещена и признана террористической в России) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.
Как заявили сегодня в Совете нацбезопасности при президенте США, самолетами американских ВВС и их союзников с середины месяца было эвакуировано более 82 000 человек, что больше анонсированной президентом Джо Байденом цифры в 65 000 человек. Большую часть из них — более 58 000 человек — вывезли непосредственно американцы. Только за последние сутки вывезено 19 000 человек.