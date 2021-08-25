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В Минобороны заявили о завершении эвакуации 500 человек из Афганистана

Ведомости

Российские военно-транспортные самолеты эвакуировали из Кабула около 500 человек — россиян и граждан бывших советских республик, включая Украину. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны России.

По словам собеседника «Ведомостей», четыре самолета российского Минобороны — три военно-транспортных Ил-76МД и один пассажирский Ил-62 — вылетели из Кабула. Они эвакуировали 500 граждан России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии (входят в Организацию договора о коллективной безопасности) Узбекистана (входит в СНГ) и Украины (формально остается в СНГ).

Точное число граждан каждой из стран не уточняется. До этого, пояснил источник, разрешение на посадку в Кабуле было получено в ходе переговоров Минобороны России и США.

Ранее сегодня в Минобороны заявили, что эвакуируют 500 граждан России и постсоветских республик. Для этого особым приказом министра обороны Сергея Шойгу было выделено четыре самолета, которые вылетели с аэродрома в Ульяновске. По заверению Минобороны, на каждом из самолетов есть врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. 

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Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей, продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (группировка запрещена и признана террористической в России) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.

Как заявили сегодня в Совете нацбезопасности при президенте США, самолетами американских ВВС и их союзников с середины месяца было эвакуировано более 82 000 человек, что больше анонсированной президентом Джо Байденом цифры в 65 000 человек. Большую часть из них — более 58 000 человек — вывезли непосредственно американцы. Только за последние сутки вывезено 19 000 человек.

Ранее по теме: США заявили об эвакуации более 82 000 человек из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных