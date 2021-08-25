В Минобороны заявили о завершении эвакуации 500 человек из Афганистана

Ранее сегодня в Минобороны заявили, что эвакуируют 500 граждан России и постсоветских республик. Для этого особым приказом министра обороны Сергея Шойгу было выделено четыре самолета, которые вылетели с аэродрома в Ульяновске. По заверению Минобороны, на каждом из самолетов есть врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.