США заявили об эвакуации более 82 000 человек из Афганистана

С 14 августа — последнего дня перед захватом Кабула «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) — и по сегодняшний день из Афганистана через кабульский аэропорт эвакуировано более 82 тыс. человек, включая иностранцев и афганских граждан. Об этом в Twitter сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности при президенте США Эмили Хорн. Изначально число подлежащих эвакуации людей оценивалось в 65 тыс.