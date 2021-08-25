США заявили об эвакуации более 82 000 человек из Афганистана
С 14 августа — последнего дня перед захватом Кабула «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) — и по сегодняшний день из Афганистана через кабульский аэропорт эвакуировано более 82 тыс. человек, включая иностранцев и афганских граждан. Об этом в Twitter сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности при президенте США Эмили Хорн. Изначально число подлежащих эвакуации людей оценивалось в 65 тыс.
«С 14 августу США эвакуировали и разместили около 82 300 человек с помощью рейсов американской и союзной военно-транспортной авиации. За сутки эвакуировано 19 000 человек из Кабула. Всего с конца июля из афганистана вывезено 87 900 человек», — написала Хорн.
Согласно собранным Agence France Press (AFP) данным, исключительно США с середины августа эвакуировали силами своей авиации более 58 тыс. человек, Великобритания — более 8 тыс. человек, Германия — почти 3 тыс. Италия, Канада и Франция вывезли примерно по 2 тыс. человек. Остальные страны вывезли от полутора тысяч (Турция) до нескольких сотен беженцев (несколько стран ЕС и Австралия).
До этого президент США Джо Байден оценил количество людей, которым потребуется эвакуация, в примерно 65 тыс. человек, включая как иностранцев, так и афганских граждан. В связи с этим он допустил продление срока нахождения американских солдат в аэропорту Кабула и после 31 августа, направив туда дополнительные 5 000 военнослужащих.
Талибы пригрозили «последствиями» в случае продления «оккупации» после оговоренного ранее дедлайна. Кроме того, официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил телеканалу Al Jazeera, что эвакуация иностранных граждан и желающих покинуть Афганистан жителей через аэропорт Кабула будет запрещена после 31 августа. Сейчас бойцы «Талибана» перестали пропускать к воздушной гавани афганских граждан, давая возможность улететь только иностранцам.
Накануне телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил о начале вывода охранявших аэропорт Кабула солдат США. The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Байден на чрезвычайном онлайн-саммите G7 заявил, что каждый лишний день операции в Афганистане увеличивает угрозу терактов. Официального подтверждения начала вывода американских войск из аэропорта Кабула пока не поступало.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт.