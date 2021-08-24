Fox News узнал о начале вывода охранявших аэропорт Кабула солдат США
Начался вывод американских солдат, охранявших аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации через него иностранцев и желающих уехать из Афганистана граждан, опасающихся за свою безопасность после захвата страны «Талибаном» (организация запрещена в России и признана террористической). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что президент США Джо Байден на чрезвычайном онлайн-саммите G7 заявил, что каждый лишний день операции в Афганистане увеличивает угрозу терактов. Ожидается, что Байден выступит со специальным заявлением по поводу вывода войск.
Ранее сегодня официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил телеканалу Al Jazeera, что Эвакуация иностранных граждан и желающих покинуть Афганистан жителей через аэропорт Кабула будет запрещена после 31 августа. Муджахид также добавил, что сейчас талибы перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев, не давая доступа к воздушной гавани афганцам.
По информации Fox News, страны «большой семерки» (кроме США) хотели потребовать от «Талибана», чтобы тот разрешил продолжить эвакуацию из аэропорта Кабула и после 31 августа, однако Байден сорвал эту инициативу.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.
Однако позднее Байден распорядился направить на охрану воздушной гавани еще 5000 военнослужащих из-за того, что эвакуация затянулась. Байден допустил, что американские солдаты могут остаться в кабульском аэропорту и после 31 августа. На это «Талибан» ответил, что будет считать это продолжением «оккупации» и пригрозил «последствиями». Байден оценил число людей, которых придется эвакуировать, в 65 000 человек.