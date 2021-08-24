«Талибан» анонсировал запрет эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа
Эвакуация иностранных граждан и желающих покинуть Афганистан жителей через аэропорт Кабула будет запрещена после 31 августа — изначально оговоренной даты вывода американских войск, части которых сейчас охраняют воздушную гавань. Об этом заявил официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России) Забихулла Муджахид, передает телеканал Al Jazeera.
Муджахид также добавил, что сейчас талибы перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев, не давая доступа к воздушной гавани афганцам. О возможности закрытия аэропорта для эвакуации также заявил The Guardian глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он пояснил, что затягивать вывод иностранцев и желающих уехать афганцев на срок после 31 августа «нежелательно».
Как сообщает Пентагон, только за последние сутки из аэропорта Кабула вывезли 16 тыс. человек. Их приняли на борт 61 военный, коммерческий и чартерный рейс из ряда стран.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа, согласно договоренностям с талибами.
Однако позже президент США Джо Байден распорядился направить на охрану воздушной гавани еще 5000 военнослужащих из-за того, что эвакуация иностранцев и желающих покинуть страну афганцев затягивается. Байден допустил, что американские солдаты могут остаться в кабульском аэропорту и после 31 августа. На это «Талибан» ответил, что будет считать это продолжением «оккупации» и пригрозил «последствиями». Байден оценил число людей, которых придется эвакуировать, в 65 000 человек.