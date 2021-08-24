«Талибан» анонсировал запрет эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа

Однако позже президент США Джо Байден распорядился направить на охрану воздушной гавани еще 5000 военнослужащих из-за того, что эвакуация иностранцев и желающих покинуть страну афганцев затягивается. Байден допустил, что американские солдаты могут остаться в кабульском аэропорту и после 31 августа. На это «Талибан» ответил, что будет считать это продолжением «оккупации» и пригрозил «последствиями». Байден оценил число людей, которых придется эвакуировать, в 65 000 человек.