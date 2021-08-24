Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

«Талибан» анонсировал запрет эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа

Ведомости

Эвакуация иностранных граждан и желающих покинуть Афганистан жителей через аэропорт Кабула будет запрещена после 31 августа — изначально оговоренной даты вывода американских войск, части которых сейчас охраняют воздушную гавань. Об этом заявил официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России)  Забихулла Муджахид, передает телеканал Al Jazeera.

Муджахид также добавил, что сейчас талибы перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев, не давая доступа к воздушной гавани афганцам. О возможности закрытия аэропорта для эвакуации также заявил The Guardian глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он пояснил, что затягивать вывод иностранцев и желающих уехать афганцев на срок после 31 августа «нежелательно».

Как сообщает Пентагон, только за последние сутки из аэропорта Кабула вывезли 16 тыс. человек. Их приняли на борт 61 военный, коммерческий и чартерный рейс из ряда стран.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа, согласно договоренностям с талибами.

Однако позже президент США Джо Байден распорядился направить на охрану воздушной гавани еще 5000 военнослужащих из-за того, что эвакуация иностранцев и желающих покинуть страну афганцев затягивается. Байден допустил, что американские солдаты могут остаться в кабульском аэропорту и после 31 августа. На это «Талибан» ответил, что будет считать это продолжением «оккупации» и пригрозил «последствиями». Байден оценил число людей, которых придется эвакуировать, в 65 000 человек.

Ранее по теме: Украинские СМИ объяснили «угон» самолета в Афганистане хазарейцами с золотом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных