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Украинские СМИ объяснили «угон» самолета в Афганистане хазарейцами с золотом

Ведомости

«Пропавший» украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из аэропорта Кабула, был перекуплен состоятельными афганцами-шиитами, также желавшими покинуть Афганистан из-за возможности преследования. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники. До этого замглавы МИД Украины Евгений Енин утверждал, что самолет «угнали».

По словам собеседников издания, афганские бизнесмены из числа ираноязычного народа хазарейцев, опасающиеся преследований со стороны «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) из-за принадлежности к шиитской ветви ислама, «выкупили» самолет за валюту, золото и драгоценности. Источник добавил, что сейчас большая часть афганских беженцев вывозится именно украинскими, а не западными самолетами, причем платежи идут «мимо официальной кассы».

Ранее, 17 августа, самолет, на котором должны были вывозиться украинские граждане из Кабула, вылетел без них в Иран вместе с неизвестной группой пассажиров на борту. Иранские власти тогда сообщили, что лайнер приземлялся в иранском аэропорту для дозаправки, после чего прилетел в Киев.

В итоге украинских граждан вывезли на Украину. Всего из Афганистана на родину вернулись 250 человек. Еще 50 граждан Украины, по данным украинского МИДа, остаются в стране.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа, согласно договоренностям с талибами.

Однако позже президент США Джо Байден распорядился направить на охрану воздушной гавани еще 5000 военнослужащих из-за того, что эвакуация иностранцев и желающих покинуть страну афганцев затягивается. Байден допустил, что американские солдаты могут остаться в кабульском аэропорту после 31 августа. На это «Талибан» ответил, что будет считать это продолжением «оккупации» и пригрозил «последствиями». Байден оценил число людей, которых придется эвакуировать, в 65 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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