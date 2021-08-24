СМИ узнали о тайной встрече главы ЦРУ с лидером «Талибана»

Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По словам Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что, если американцы не уложатся в срок, их нахождение в республике будет считаться продолжением «оккупации» страны, и пригрозили «последствиями».