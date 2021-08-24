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СМИ узнали о тайной встрече главы ЦРУ с лидером «Талибана»

Ведомости

Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел тайную встречу в Кабуле с фактическим лидером «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) Абдулом Гани Барадаром, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, Бернса в Кабул направил президент США Джо Байден ввиду проведения в Афганистане операции по эвакуации жителей. Предположительно, на встрече обсуждалось продление сроков вывоза американцев из республики, однако в ЦРУ отказались прокомментировать полученную информацию.

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Боевики контролируют все провинции страны, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По словам Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что, если американцы не уложатся в срок, их нахождение в республике будет считаться продолжением «оккупации» страны, и пригрозили «последствиями».

Ранее по теме: «Талибан» пригрозил США «последствиями» за задержку вывода войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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