СМИ узнали о тайной встрече главы ЦРУ с лидером «Талибана»
Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел тайную встречу в Кабуле с фактическим лидером «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) Абдулом Гани Барадаром, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По информации издания, Бернса в Кабул направил президент США Джо Байден ввиду проведения в Афганистане операции по эвакуации жителей. Предположительно, на встрече обсуждалось продление сроков вывоза американцев из республики, однако в ЦРУ отказались прокомментировать полученную информацию.
«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Боевики контролируют все провинции страны, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.
Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По словам Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что, если американцы не уложатся в срок, их нахождение в республике будет считаться продолжением «оккупации» страны, и пригрозили «последствиями».