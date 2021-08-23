«Талибан» пригрозил США «последствиями» за задержку вывода войск из Афганистана
«Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) будет считать нахождение войск США в Афганистане после оговоренного в двусторонних соглашениях срока — 31 августа — «продолжением оккупации», это может вызвать соответствующие «последствия», заявил представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.
«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», — сказал Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, это может вызвать «недоверие» между «Талибаном» и США.
«Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию»,— добавил Шахин.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что из-за сложностей с эвакуацией 65 000 иностранцев и желающих покинуть страну афганцев в аэропорт Кабула будут направлены еще 5000 американских солдат вдобавок к тысяче, охраняющих воздушную гавань. Он также допустил, что военнослужащие США могут остаться в стране и после ранее оговоренной с талибами даты — 31 августа, если эвакуация затянется.
«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится только столичный аэропорт. Талибы контролируют все провинции страны, кроме Панджшера, где укрылись вице-премьер страны Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани, а также сын убитого талибами в 2001 г. полевого командира Северного альянса Ахмадшаха Масуда Ахмад Масуд.
Последний объявил о формировании сопротивления «Талибану», ядром которого якобы стали бывшие военнослужащие армии Афганистана, а также все те, кто готов противостоять им с оружием в руках. После того как в воскресенье 22 августа Масуд отверг ультиматум «Талибана» о сдаче, талибы начали концентрировать свои отряды в Панджшере с намерением начать осаду мятежной провинции.
Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.