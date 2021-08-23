«Талибан» пригрозил США «последствиями» за задержку вывода войск из Афганистана

«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», — сказал Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, это может вызвать «недоверие» между «Талибаном» и США.