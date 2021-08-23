«Талибан» начал осаду последней неподконтрольной провинции Афганистана

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать придется до 65 тыс. человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что в последнем случае будут считать это продолжением «оккупации» страны.