«Талибан» начал осаду последней неподконтрольной провинции Афганистана
Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) начали окружение и осаду неподконтрольной им провинции Панджшер, где укрылись объявившие о продолжении сопротивления противники талибов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида,
По словам представителя талибов, силы группировки окружили Панджшер — единственную из 34 провинций Афганистана, которая еще не захвачена боевиками. Там укрылся вице-премьер страны Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани, а также сын убитого талибами в 2001 г. полевого командира Северного альянса Ахмадшаха Масуда Ахмад Масуд. Последний объявил о формировании сопротивления «Талибану», ядром которого якобы стали бывшие военнослужащие армии Афганистана, а также все те, кто готов противостоять им с оружием в руках.
По данным агентства, сейчас в Панджшере нет активных военных действий, однако в провинцию стекаются боевики «Талибана» и концентрируются для начала наступления. Кроме того, талибы заявили, что сегодня отбили три района к северу от афганской столицы Кабула, контроль над которыми временно перешел к повстанцам накануне.
В субботу, 21 августа, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы через российскую миссию передали повстанцам в Панджшере предложение о переговорах. На следующий день ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что главе сопротивления Масуду предъявлен ультиматум о сдаче в течение четырех часов. Позже в тот же день Масуд подтвердил предъявление ультиматума телеканалу Al Arabiya, а также заявил, что отвергает его и готов к борьбе с талибами.
«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать придется до 65 тыс. человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что в последнем случае будут считать это продолжением «оккупации» страны.
Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.