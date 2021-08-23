Около 400 афганцев с российским гражданством попросили посольство о помощи

Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.