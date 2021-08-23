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Около 400 афганцев с российским гражданством попросили посольство о помощи

Ведомости

В посольство России в Кабуле обратились за помощью около 400 афганцев, имеющих российское гражданство в качестве второго, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, отметив, что в аэропорту Кабула образовался бардак по вине американцев.

«Обходных путей нет. Поэтому люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 (человек – ред.) Это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства», — приводит «РИА Новости слова Жирнова, который выступил в эфире телеканала »Россия 1».

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территорию Афганистана. Под контролем американских военных находится аэропорт. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. При этом из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты. Идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии. Известно о как минимум 12 погибших в аэропорту Кабула. Часть из них погибли, цепляясь за улетающие из страны самолеты.

Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.

Ранее по теме: В результате перестрелки в Кабуле погиб сотрудник сил безопасности Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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