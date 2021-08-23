В результате перестрелки в Кабуле погиб сотрудник сил безопасности Афганистана
В районе аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными. Об этом сообщил Бундесвер (вооруженные силы Германии) в своем Twitter.
По данным военных, стрельба началась утром 23 августа возле северного входа аэропорта. В ходе перестрелки трое сотрудников сил безопасности страны были ранены.В перестрелке также участвовали американские и немецкие военные, никто из них не пострадал, подчеркнули в Бундесвере.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территорию Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. Сейчас из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты. Известно о как минимум 12 погибших в аэропорту Кабула. Часть из них погибли, цепляясь за улетающие из страны самолеты. Аэропорт находится под контролем американских военных.
Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.