Reuters узнала о жертвах при стрельбе талибов во время демонстрации в Афганистане
Во время разгона еще одной демонстрации протеста против движения «Талибан» (признана террористической организацией и запрещена в России) в городе Асабад провинции Кунар в Афганистане погибли несколько человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Демонстрация происходила по случаю Дня независимости Афганистана, праздновавшегося, в том числе, при проамериканском правительстве. В итоге талибы начали стрельбу в сторону митингующих. Известно о нескольких погибших. Наступила ли смерть от огнестрельных ранений или в результате давки, не сообщается.
Ранее СМИ, а также бывший пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Нагьял сообщали о гибели трех человек во время разгона демонстрации в поддержку флага де-факто свергнутой Исламской республики Афганистан (2001-2021 гг.). Демонстранты попытались снять флаг «Талибана» и заменить его на предыдущий государственный, однако талибы открыли по ним стрельбу.
Кроме того, сообщается о жертвах паники и давки в аэропорту Кабула, через который пытаются покинуть страну тысячи сотрудничавших с американцами афганцев. Представители «Талибан» и НАТО заявили, что в день падения воздушной гавани афганской столицы погибли как минимум 12 человек.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.