СМИ узнали об обстреле талибами митинга в поддержку флага Афганистана

Ранее талибы объявили амнистию чиновникам бывшей проамериканской администрации и призвали их вернуться на рабочие места. Кроме того, в «Талибане» заверили, что не будут мстить также и бывшим силовикам. Кроме того, на вчерашней пресс-конференции движения объявлено, что в ближайшем будущем будет сформировано «инклюзивное» и «исламское» правительство во главе с талибами, а также что новая власть будет соблюдать права женщин, в том числе на образование и работу, но «в рамках шариата». Кроме того, гражданское население попросили сдать все оружие и боеприпасы, так как теперь, с приходом талибов к власти, оно «находится в безопасности».