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СМИ узнали об обстреле талибами митинга в поддержку флага Афганистана

Ведомости

В афганской провинции Нангархар боевики движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в России) обстреляли митингующих в поддержку национального флага. Об этом сообщают India Today и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников изданий, митингующие выступили в защиту национального флага страны, который был принят проамериканским афганским правительством в 2001 г. Талибы же повсеместно снимают этот флаг в госучреждениях и заменяют на знамя собственного движения. Протестующие требовали вернуть старый флаг.

Стреляли ли талибы в воздух или прицельно, неизвестно. О пострадавших и жертвах сведений пока нет. Видео с разбегающимися демонстрантами и звуками стрельбы распространилось в Twitter с аккаунта Наджиба Нагьяла, бывшего пресс-секретаря МВД Афганистана и члена High Peace Council (орган по вопросам мира и реинтеграции Афганистана, созданный экс-президентом Хамидом Карзаем для переговоров с элементами талибов в 2010 г.) в Вашингтоне. В подписи к ролику Нагьяла говорится, что действие происходит в городе Джелалабад, и «сообщается о пострадавших».

«Талибан» пока не подтверждал инцидент и не комментировал появившиеся сообщения о нем.

Ранее талибы объявили амнистию чиновникам бывшей проамериканской администрации и призвали их вернуться на рабочие места. Кроме того, в «Талибане» заверили, что не будут мстить также и бывшим силовикам. Кроме того, на вчерашней пресс-конференции движения объявлено, что в ближайшем будущем будет сформировано «инклюзивное» и «исламское» правительство во главе с талибами, а также что новая власть будет соблюдать права женщин, в том числе на образование и работу, но «в рамках шариата». Кроме того, гражданское население попросили сдать все оружие и боеприпасы, так как теперь, с приходом талибов к власти, оно «находится в безопасности».

Боевики «Талибана» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытаются покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов. Сообщалось о панике в воздушной гавани и гибели нескольких человек.

Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.

Ранее по теме: «Талибан» попросил жителей Афганистана сдать оружие и боеприпасы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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