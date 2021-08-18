«Талибан» попросил жителей Афганистана сдать оружие и боеприпасы

Ранее талибы объявили амнистию чиновникам бывшей проамериканской администрации и призвали их вернуться на рабочие места. Кроме того, в «Талибане» заверили, что не будут мстить также и бывшим силовикам. Кроме того, на вчерашней пресс-конференции движения объявлено, что в ближайшее будущее будет сформировано «инклюзивное» и «исламское» правительство во главе с талибами, а также что новая власть будет соблюдать права женщин, в том числе, на образование и работу, но «в рамках шариата».