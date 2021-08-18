«Талибан» попросил жителей Афганистана сдать оружие и боеприпасы
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) попросили все гражданское население Афганистана сдать имеющееся у них оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя талибов.
Агентству пояснили, что «Талибан» понимает: люди имели оружие ради личной безопасности. Но «теперь они чувствуют себя в безопасности», а талибы находятся в Кабуле не для того, чтобы «вредить невиновным людям».
Источники Reuters также сообщают, что талибы массово заменяют автоматы Калашникова в своих отрядах на американское стрелковое оружие, полученное от расформированных частей бывшей афганской армии. В частности, это винтовки М4 и М16. Для этого у них достаточно боеприпасов, которые поставлялись, в том числе, из России под стандарт НАТО.
Ранее талибы объявили амнистию чиновникам бывшей проамериканской администрации и призвали их вернуться на рабочие места. Кроме того, в «Талибане» заверили, что не будут мстить также и бывшим силовикам. Кроме того, на вчерашней пресс-конференции движения объявлено, что в ближайшее будущее будет сформировано «инклюзивное» и «исламское» правительство во главе с талибами, а также что новая власть будет соблюдать права женщин, в том числе, на образование и работу, но «в рамках шариата».
Боевики «Талибана» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытаются покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов. Сообщалось о панике в воздушной гавани и гибели нескольких человек.
Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.