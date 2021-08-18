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Трамп заявил о возможности России завладеть техникой США в Афганистане

Ведомости

Существует угроза получения Россией и Китаем образцов современной американской военной техники, захваченной боевиками движения «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) в результате падения проамериканского режима в Кабуле. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью на канале Fox News.

«У нас там новейшие танки и ракеты. Я намеревался забрать все военное оборудование, потому что знал, что они [правительственные войска] не будут сражаться. Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — сказал Трамп. По мнению экс-президента, американская военная техника должна была быть хотя бы уничтожена при уходе из страны.

Саму операцию по выводу войск США из Афганистана, а именно то, как она была проведена при президенте Джо Байдене, он назвал «самым унизительным» событием для Вашингтона со времен окончания Вьетнамской войны и захвата американских дипломатов в заложники в Иране в 1979 г. после исламской революции.

«Я считаю, что Америка [и американцы] прежде всего, но мы должны помогать тем людям», — добавил Трамп, говоря о необходимости эвакуации всех тех, кто помогал американцам в Афганистане и кто теперь безуспешно пытается бежать из аэропорта афганской столицы.

Боевики «Талибана» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытаются покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов. Сообщалось о панике в воздушной гавани и гибели нескольких человек.

Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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