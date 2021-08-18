Трамп заявил о возможности России завладеть техникой США в Афганистане

«У нас там новейшие танки и ракеты. Я намеревался забрать все военное оборудование, потому что знал, что они [правительственные войска] не будут сражаться. Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — сказал Трамп. По мнению экс-президента, американская военная техника должна была быть хотя бы уничтожена при уходе из страны.