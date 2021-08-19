«Талибан» и НАТО уточнили число погибших при давке и стрельбе в аэропорту Кабула
Во время паники в аэропорту Кабула 15 августа, в день взятия города «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), погибли в общей сложности 12 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей талибов и командования НАТО.
Гибель людей произошла либо в результате стрельбы, либо в результате давки, заявил в четверг официальный представитель «Талибана». Он призвал людей, все еще толпившихся у ворот аэропорта, идти домой, если у них нет законного права на поездку. «Мы не хотим никого обидеть в аэропорту», — сказал официальный представитель талибов.
В командовании НАТО подтвердили информацию «Талибана» о числе погибших. Стрельба с чьей стороны стала причиной смертей, не уточняется. До этого сообщалось, что огонь открывали американские солдаты, стоявшие по периметру аэропорта и пытавшиеся отпугнуть толпу, хлынувшую в воздушную гавань.
Входят ли в число 12 погибших три человека, сорвавшиеся с шасси самолета ВВС США при попытке улететь из Кабула, не уточняется. Всего на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III с позывным Reach 871 из Кабула эвакуировали около 640 афганских беженцев из числа сотрудничавших с проамериканским режимом Афганистана. Это без учета американских граждан, также летевших в транспортнике, и экипажа воздушного судна, сообщал портал Defence One.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою судьбу и судьбу своих семей и близких при талибах. В то же время посольство России остается в афганской столице под гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.
Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.