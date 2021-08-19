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«Талибан» и НАТО уточнили число погибших при давке и стрельбе в аэропорту Кабула

Ведомости

Во время паники в аэропорту Кабула 15 августа, в день взятия города «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), погибли в общей сложности 12 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей талибов и командования НАТО.

Гибель людей произошла либо в результате стрельбы, либо в результате давки, заявил в четверг официальный представитель «Талибана». Он призвал людей, все еще толпившихся у ворот аэропорта, идти домой, если у них нет законного права на поездку. «Мы не хотим никого обидеть в аэропорту», — сказал официальный представитель талибов.

В командовании НАТО подтвердили информацию «Талибана» о числе погибших. Стрельба с чьей стороны стала причиной смертей, не уточняется. До этого сообщалось, что огонь открывали американские солдаты, стоявшие по периметру аэропорта и пытавшиеся отпугнуть толпу, хлынувшую в воздушную гавань.

Входят ли в число 12 погибших три человека, сорвавшиеся с шасси самолета ВВС США при попытке улететь из Кабула, не уточняется. Всего на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III с позывным Reach 871 из Кабула эвакуировали около 640 афганских беженцев из числа сотрудничавших с проамериканским режимом Афганистана. Это без учета американских граждан, также летевших в транспортнике, и экипажа воздушного судна, сообщал портал Defence One.

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.

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Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою судьбу и судьбу своих семей и близких при талибах. В то же время посольство России остается в афганской столице под гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.

Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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