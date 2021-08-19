Байден допустил продление срока нахождения военных США в Афганистане
Американские военные могут остаться в Афганистане, а именно в аэропорту Кабула, и после намеченного в качестве дедлайна 31 августа. Это может быть сделано для обеспечения эвакуации от 55 до 65 тыс. человек, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС.
Байден, отвечая на вопрос ведущего том, останутся ли военные США до полной эвакуации всех американских граждан и страны (их в Афганистане на данный момент от 10 до 15 тыс. человек), а также 55-65 тыс. сотрудничавших с американцами афганцев, ответил «да».
«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех. Это (уход до или после 31 августа. — прим. ред.) зависит от того, сможем ли мы увеличить эти цифры (эвакуируемых. — прим.ред.) до 5000-7000 [человек] в день.».
Накануне Байден заявил, что для обеспечения эвакуации из аэропорта Кабула, охраняемого сейчас примерно тысячей американских солдат, будут переброшены еще около 5 тыс. военнослужащих. Уже согласована отправка около 3 тыс. солдат, они готовы к вылету в Афганистан. Сейчас в воздушной гавани афганской столицы в ожидании эвакуации находятся иностранные посольства, в том числе, США. В аэропорт также устремились тысячи беженцев из числа сотрудничавших с американцами афганцев и членов их семей, опасающихся за свою безопасность.
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытаются покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов. Сообщалось о панике в воздушной гавани и гибели нескольких человек. В аэропорт в ожидании эвакуации переведено и большинство иностранных посольств, включая миссию США. Посольство России, напротив, осталось в Кабуле. Его внешний периметр охраняют боевики «Талибана».
Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.