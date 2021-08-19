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Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода российских войск в Афганистан

Ведомости

Предпосылок для ввода российских войск в Афганистан после его захвата «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) нет, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Предпосылок для этого (ввода войск России в Афганистан. — прим. ред.) нет. На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, возможно ли прямое российское вмешательство в афганские дела по аналогии с Сирией.

«Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует Московский формат. Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию», — уточнил секретарь Совбеза. По его словам, главное для России — мирный, единый и развивающийся Афганистан.

 «Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство», — подчеркнул Патрушев, не уточнив, будет ли в таком случае Россия официально признавать правительство «Талибана».

В пятницу, 9 июля, завершился визит делегации политического офиса движения талибов в Москву. Центральным днем переговоров стал четверг, 8 июля, когда они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. На переговорах с представителем российского МИДа обсуждалась ситуация в Афганистане и перспектива запуска межафганских переговоров.

Боевики «Талибана» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытаются покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов. Сообщалось о панике в воздушной гавани и гибели нескольких человек. В аэропорт в ожидании эвакуации переведено и большинство иностранных посольств, включая миссию США. Посольство России, напротив, осталось в Кабуле. Его внешний периметр охраняют боевики «Талибана».

Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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