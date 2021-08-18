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Эрдоган заявил о готовности Турции к сотрудничеству с «Талибаном»

Ведомости

Турция готова к сотрудничеству с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), захватившем власть в Афганистане, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство "Талибана", этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства "Талибана"», — заявил Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Талибы захватили власть в Афганистане после того, как оттуда по указу президент США Джо Байдена были выведены американские войска, находившиеся в стране 20 лет. В течение этого периода Вашингтон создал и поддерживал лояльное правительство в Афганистане, а также оснащал и тренировал афганскую армию. Однако последняя позволила талибам захватить власть с минимальным сопротивлением.

15 августа талибы взяли Кабул без боя, президент Афганистана Ашраф Гани и подавляющее большинство представителей власти бежали из страны. Талибам также досталось оружие, оставленное американцами на военных базах, и то, которым располагала афганская армия.

16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась.

Ранее по теме: Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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