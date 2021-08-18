Эрдоган заявил о готовности Турции к сотрудничеству с «Талибаном»

«Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство "Талибана", этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства "Талибана"», — заявил Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).