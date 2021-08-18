Эрдоган заявил о готовности Турции к сотрудничеству с «Талибаном»
Турция готова к сотрудничеству с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), захватившем власть в Афганистане, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство "Талибана", этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства "Талибана"», — заявил Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
Талибы захватили власть в Афганистане после того, как оттуда по указу президент США Джо Байдена были выведены американские войска, находившиеся в стране 20 лет. В течение этого периода Вашингтон создал и поддерживал лояльное правительство в Афганистане, а также оснащал и тренировал афганскую армию. Однако последняя позволила талибам захватить власть с минимальным сопротивлением.
15 августа талибы взяли Кабул без боя, президент Афганистана Ашраф Гани и подавляющее большинство представителей власти бежали из страны. Талибам также досталось оружие, оставленное американцами на военных базах, и то, которым располагала афганская армия.
16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась.