Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России), при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.