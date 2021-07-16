Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
Миссия США в Афганистане провалилась, это открыто признается, в том числе в Соединенных штатах, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров в ходе международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
«Американцы ушли, как подтвердил президент Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США», - сказал Лавров (цитата по ТАСС).
По его словам, Москва не заинтересована в хаосе на территории Афганистана и хочет стабильного развития афганского общества без угроз терроризма и наркобизнеса. Лавров подчеркнул, что Россия продолжит работать со всеми странами, которые могут повлиять на ситуацию в Афганистане.
По решению Байдена процесс вывода американский войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Военные США находились в Афганистане с 2001 г., миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 г., ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещенная в России).
Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России), при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.