Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

Ведомости

Миссия США в Афганистане провалилась, это открыто признается, в том числе в Соединенных штатах, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров в ходе международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

«Американцы ушли, как подтвердил президент Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США», - сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По его словам, Москва не заинтересована в хаосе на территории Афганистана и хочет стабильного развития афганского общества без угроз терроризма и наркобизнеса. Лавров подчеркнул, что Россия продолжит работать со всеми странами, которые могут повлиять на ситуацию в Афганистане.

По решению Байдена процесс вывода американский войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Военные США находились в Афганистане с 2001 г., миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 г., ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России), при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.

Ранее по теме: Захарова прокомментировала планы США эвакуировать помогавших им афганцев

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных