Захарова прокомментировала планы США эвакуировать помогавших им афганцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала цитатой сатирика Михаила Жванецкого планы администрации президента США Джо Байдена эвакуировать из Афганистана местных жителей, которые помогали американским военным.
«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что администрация Байдена планирует эвакуировать из Афганистана местных переводчиков, которые помогали военным США. Остается неизвестным конечный пункт их эвакуации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась рассказать, сколько афганцев будут эвакуированы и куда их привезут. По данным Белого дома, в последнюю неделю июля из Афганистана смогут уехать в первую очередь заявители на получение специальной иммиграционной визы, которые уже подали заявление на получение вида на жительство в США.
В конце июня Байден пообещал, что Штаты не бросят на произвол судьбы афганцев, помогавших американским войскам. «Мы уже запустили процесс. Помогавшие нам не будут брошены», — сказал он.
По решению Байдена процесс вывода американский войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Военные США находились в Афганистане с 2001 г., миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 г., ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещенная в России).
Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России), при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.