Американские войска покинули основной аэропорт Афганистана

Вывод войск западной коалиции из Афганистана может поставить под угрозу жизни тех афганцев, которые сотрудничали с США. Как пишет агентство Bloomberg, администрация Байдена обратилась к Казахстану, Узбекистану и Таджикистану с просьбой принять 9000 беженцев, которые оказывали помощь американским войскам во время их пребывания в Афганистане. Среди них значатся водители, переводчики, другие работники, а также члены их семей. По данным Bloomberg, американские власти пытаются предоставить им иммиграционные визы в США в ускоренном порядке, однако этот процесс все еще не завершен. По словам сотрудничавших с американцами афганцев, которые приводит Bloomberg, угроза их безопасности растет вместе с успехами боевиков из движения «Талибан» (запрещено в России). По данным агентства, сейчас талибы контролируют половину из 400 округов (уездов) страны.