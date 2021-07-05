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Американские войска покинули основной аэропорт Афганистана

И просят страны Средней Азии принять своих афганских союзников в качестве беженцев
Глеб Мишутин
Авиабаза Баграм /Rahmat Gul / AP

Военный контингент США и НАТО полностью покинул авиационную базу Баграм рядом со столицей Афганистана Кабулом – один из крупнейших военных аэродромов США в стране, сообщил в июле AFP представитель министерства обороны США. Когда именно произошел окончательный вывод войск с крупнейшей авиабазы в Афганистане, представитель Пентагона не сказал. Также не понятно, когда эту базу передадут в ведение афганских вооруженных сил. В тот же день, 2 июля, президент США Джо Байден опроверг сообщения американских СМИ, в том числе CNN, о том, что американские войска могут покинуть Афганистан в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что вывод войск может продлиться до конца августа 2021 г. Войска большинства союзников США уже покинули Афганистан.

Вывод войск западной коалиции из Афганистана может поставить под угрозу жизни тех афганцев, которые сотрудничали с США. Как пишет агентство Bloomberg, администрация Байдена обратилась к Казахстану, Узбекистану и Таджикистану с просьбой принять 9000 беженцев, которые оказывали помощь американским войскам во время их пребывания в Афганистане. Среди них значатся водители, переводчики, другие работники, а также члены их семей. По данным Bloomberg, американские власти пытаются предоставить им иммиграционные визы в США в ускоренном порядке, однако этот процесс все еще не завершен. По словам сотрудничавших с американцами афганцев, которые приводит Bloomberg, угроза их безопасности растет вместе с успехами боевиков из движения «Талибан» (запрещено в России). По данным агентства, сейчас талибы контролируют половину из 400 округов (уездов) страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных