Трое пытавшихся улететь на шасси самолета ВВС США из Кабула погибли при падении

Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая после начала вывода войск США из страны. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.