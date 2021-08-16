Трое пытавшихся улететь на шасси самолета ВВС США из Кабула погибли при падении
Три человека разбились насмерть при попытке вылететь из аэропорта Кабула, сев на шасси военно-транспортного самолета ВВС США. Об этом сообщает местное агентство Khaama Press.
До этого об инциденте также сообщало местное издание Asvaka News Agency, однако число погибших было точно неизвестно. Также жертвы есть и в результате давки в аэропорту и, предположительно, в результате стрельбы военнослужащих США, пытавшихся сдержать беженцев на периметре аэропорта. Кабул сейчас пытаются покинуть сотрудничавшие с проамериканским режимом афганцы вместе с семьями.
Иностранные посольства ранее эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.
Вчера,15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая после начала вывода войск США из страны. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.