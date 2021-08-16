В МИД рассказали о процессе исключения талибов из списка террористических организаций
Процесс вывода запрещенного в России террористического движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, заявил глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве удовлетворены мирным переходом административных столиц Афганистана под управление новой власти.
«Обратите внимание, все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение, потому что за бездарность убежавшей власти не должен народ отвечать... У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам», — добавил он.
«Если новая власть будет вести себя именно так, и в дальнейшем будет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, тому и быть», — резюмировал он.
Накануне, 15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из страны до начала сентября.