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В МИД рассказали о процессе исключения талибов из списка террористических организаций

Ведомости

Процесс вывода запрещенного в России террористического движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, заявил глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве удовлетворены мирным переходом административных столиц Афганистана под управление новой власти.

«Обратите внимание, все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение, потому что за бездарность убежавшей власти не должен народ отвечать... У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам», — добавил он.

«Если новая власть будет вести себя именно так, и в дальнейшем будет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, тому и быть», — резюмировал он.

Накануне, 15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из страны до начала сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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