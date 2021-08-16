Более 60 государств призвали разрешить свободный выезд людей из Афганистана
Более 60 стран мира призвали дать возможность гражданам Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию страны, говорится в распространенном госдепартаментом США заявлении. Афганское управление гражданской авиации открыло небо над Кабулом для военных самолетов, но попросило облетать его территорию транзитные пассажирские рейсы. Столичный аэропорт — единственный коридор для выезда из страны после захвата всей границы талибами (движение «Талибан» (запрещено в России).
«Афганцам и иностранным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми,необходимо поддерживать спокойствие», — говорится в заявлении, подписанном США, странами Евросоюза, Латинской Америки, рядом стран Ближнего Востока и Тихоокеанского региона.
«Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь», — подчеркивается в заявлении. России среди подписавшихся нет.
Вчера боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница.