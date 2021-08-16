Более 60 государств призвали разрешить свободный выезд людей из Афганистана

Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница.