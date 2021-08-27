США сообщили об эвакуации более 100 000 человек из Афганистана

Атака террористов произошла на фоне эвакуации иностранцев и афганских граждан, которая продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям».