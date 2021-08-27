Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

США сообщили об эвакуации более 100 000 человек из Афганистана

Ведомости

Самолеты ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек, включая иностранцев и граждан Афганистана, желающих покинуть страну. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«За последние 24 часа из Кабула было эвакуировано около 12 500 человек. С 14 августа эвакуировано около 105 000 человек. С конца июля мы перевезли примерно 110 600 человек», — написала Жан-Пьер в своем Twitter.

Накануне президент США Джо Байден в контексте произошедшего в аэропорту Кабула теракта заявил, что на момент атаки было эвакуировано более 100 000 человек, а сама эвакуация продолжится. «Мы можем — и должны — завершить нашу миссию. Террористы нас не остановят. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Продолжим эвакуацию», — написал вчера Байден в своем Twitter.

Террористические атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран произошли 26 августа. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России).

По данным газеты The Wall Street Journal, число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 103 человек. Из них 90 человек — жители Афганистана, еще 13 — американские военные. Еще около 150 жителей Афганистана и 15 американских военных получили ранения.

Атака террористов произошла на фоне эвакуации иностранцев и афганских граждан, которая продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям».

Ранее по теме: В Кремле оценили ситуацию со взрывами в Афганистане

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных