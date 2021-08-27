США сообщили об эвакуации более 100 000 человек из Афганистана
Самолеты ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек, включая иностранцев и граждан Афганистана, желающих покинуть страну. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«За последние 24 часа из Кабула было эвакуировано около 12 500 человек. С 14 августа эвакуировано около 105 000 человек. С конца июля мы перевезли примерно 110 600 человек», — написала Жан-Пьер в своем Twitter.
Накануне президент США Джо Байден в контексте произошедшего в аэропорту Кабула теракта заявил, что на момент атаки было эвакуировано более 100 000 человек, а сама эвакуация продолжится. «Мы можем — и должны — завершить нашу миссию. Террористы нас не остановят. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Продолжим эвакуацию», — написал вчера Байден в своем Twitter.
Террористические атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран произошли 26 августа. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России).
По данным газеты The Wall Street Journal, число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 103 человек. Из них 90 человек — жители Афганистана, еще 13 — американские военные. Еще около 150 жителей Афганистана и 15 американских военных получили ранения.
Атака террористов произошла на фоне эвакуации иностранцев и афганских граждан, которая продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям».