В Кремле оценили ситуацию со взрывами в Афганистане
В Кремле решительным образом осуждают совершенные 26 августа в Кабуле террористические акты, опасность от боевиков запрещенной в России группировки ИГ в Афганистане велика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ и производные от ИГИЛ. Имеется в виду "Исламское государство". Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. И, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности», — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, российские спецслужбы «работают и днем и ночью», отслеживая ситуацию в Афганистане и прогнозируя возможные варианты ее развития. Вопрос организации вывоза Россией людей из Афганистана будет зависеть от развития ситуации в этой стране. «Это очень непредсказуемо», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, может ли Россия оказать помощь США в поиске организаторов теракта, пресс-секретарь российского лидера сказал: «чтобы кому-то оказать помощь, нужно чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно о том, чтобы от американцев были какие-то обращения на этот счет».
Террористические атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран произошли днем 26 августа. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» ( ИГ; террористическая организация, запрещена в России), писал Reuters.
По данным газеты The Wall Street Journal, число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 103 человек. Из них 90 человек — жители Афганистана, еще 13 — американские военные. Еще около 150 жителей Афганистана и 15 американских военных получили ранения.