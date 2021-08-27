В Кремле оценили ситуацию со взрывами в Афганистане

«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ и производные от ИГИЛ. Имеется в виду "Исламское государство". Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. И, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности», — сказал Песков журналистам.