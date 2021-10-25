Президент Узбекистана победил на выборах

Мирзиёев был премьер-министром в конце правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Тот управлял страной бессменно 25 лет до самой своей смерти в сентябре 2016 г. Приход к власти Мирзиёева ознаменовался существенной либерализацией политической и экономической жизни в стране. Как отмечает BBC, была разрешена умеренная критика власти, значительно снизилось давление государства на СМИ, были приняты меры против нарушения прав граждан и предпринимателей со стороны правоохранительных органов. Этому способствовала кадровая чистка в Службе безопасности Узбекистана, говорит источник, близкий к российским спецслужбам. Новый президент улучшил отношения с Киргизией и Таджикистаном – при Каримове дело дошло до закрытия и даже минирования таджико-узбекской границы. В экономической сфере была разрешена свободная конвертация иностранной валюты, что сделало Узбекистан более привлекательным для внешних инвестиций. При Мирзиёеве вырос и торговый оборот с Россией – если в 2015 г. он составлял $2,8 млрд, то в 2020 г., несмотря на пандемию, – уже $5,9 млрд.