Президент Узбекистана победил на выборах

Президент Узбекистана победил на выборахЕго второй срок будет посвящен продолжению реформ, считают эксперты
Президентские выборы в Узбекистане, прошедшие 24 октября, выиграл действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, набрав, по предварительным данным, 80,1% голосов избирателей. Об этом 25 октября сообщил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев. Явка при этом превысила 80,4%.
Кроме Мирзиёева в выборах участвовало еще четверо кандидатов. Как отмечает директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук, у кандидатов наблюдаются явные мировоззренческие расхождения. Например, Алишер Кадыров (набрал 5,5% и занял третье место), выдвинутый правой партией «Миллий тикланиш», обвиняет во всех бедах страны советское прошлое и призывает дистанцироваться от России. Его идейными оппонентами выступают политики из Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ, наследники компартии), ее кандидат Максуда Ворисова набрала 6% и заняла второе место. НДПУ положительно оценивает советский период и выступает за более тесную интеграцию с Россией.
В победе действующего президента мало кто сомневался: Александр Лукашенко, например, поздравил Мирзиёева с «уверенной победой» примерно за час до того, как были объявлены предварительные итоги выборов. Об этом поздравлении сообщил телеграм-канал «Пул Первого», который ведется пресс-службой Лукашенко.
Мирзиёев был премьер-министром в конце правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Тот управлял страной бессменно 25 лет до самой своей смерти в сентябре 2016 г. Приход к власти Мирзиёева ознаменовался существенной либерализацией политической и экономической жизни в стране. Как отмечает BBC, была разрешена умеренная критика власти, значительно снизилось давление государства на СМИ, были приняты меры против нарушения прав граждан и предпринимателей со стороны правоохранительных органов. Этому способствовала кадровая чистка в Службе безопасности Узбекистана, говорит источник, близкий к российским спецслужбам. Новый президент улучшил отношения с Киргизией и Таджикистаном – при Каримове дело дошло до закрытия и даже минирования таджико-узбекской границы. В экономической сфере была разрешена свободная конвертация иностранной валюты, что сделало Узбекистан более привлекательным для внешних инвестиций. При Мирзиёеве вырос и торговый оборот с Россией – если в 2015 г. он составлял $2,8 млрд, то в 2020 г., несмотря на пандемию, – уже $5,9 млрд.
По словам профессора ВШЭ Андрея Казанцева, политический курс Мирзиёева после переизбрания предполагает дальнейшие экономические реформы и либерализацию всех сторон жизни в Узбекистане. Именно поэтому узбекское руководство сосредоточено на создании «максимально мирных и взаимовыгодных отношений» с соседями, в том числе с Афганистаном, где власть этим летом захватило движение «Талибан» (запрещено в России). «Узбекистану не важно, какой режим в Афганистане, важно спокойное сотрудничество», – поясняет Казанцев.
Победа Мирзиёева на выборах объясняется и его собственными заслугами, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Мирзиёев показал себя как более умелый и прагматичный лидер, чем Каримов в последние годы своего правления. При этом считать его «пророссийским» было бы неправильно, поясняет Жарихин: просто развитие отношений с Москвой отвечает реальным интересам Узбекистана. По словам источника, близкого к российским спецслужбам, Узбекистан фактически запретил США использовать свою территорию для базирования американских беспилотников, патрулирующих Афганистан. Это означает, что Узбекистан не намерен вступать в конфликт с талибами. А проведенные в августе этого года совместные военные учения с российскими войсками говорят о том, что страна готовится и к обострению обстановки на южной границе, говорит собеседник «Ведомостей».