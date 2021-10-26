Скифское золото музеев Крыма присуждено Украине

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил «Ведомостям», что большой неожиданностью решение суда не стало, хотя оно и вызывает негативные эмоции. «На наш взгляд, конечно, произошло не что иное, как похищение части крымского культурного наследия. Все это еще и узаконено судебным решением. Возмущают двойные стандарты. С одной стороны, голландцы отдают какие-то вещи, в свое время награбленные ими в Юго-Восточной Азии и в Африке, и вместе с тем передают Киеву объекты культурного наследия Крыма, которые никакого отношения к украинской истории и культуре не имели», – сказал Мальгин. По его словам, потери музея «достаточно существенны». «Это экспонаты, которые находились в музейных витринах, а не в запасниках», – добавил он и сообщил, что юристы изучат вопрос о подаче кассационной жалобы.