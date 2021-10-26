Суд в Нидерландах постановил передать «скифское золото» Украине
Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», состоящую из двух тысяч экспонатов, сообщили «РИА Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.
Ранее Интерпол объявил в международный розыск 52 картины Музейного фонда Украины, которые в 2014 г. передали в Симферопольский художественный музей. В 2014 г. коллекция Симферопольского художественного музея, которая экспонировалась в Мариуполе, вернулась в Крым. Тогда вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил правоохранительным органам расследовать действия должностных лиц, вследствие которых картины после выставки вернули в Крым, а не оставили на Украине.