Киев через Интерпол объявил в розыск 52 картины музея Симферополя

Интерпол объявил в международный розыск 52 картины Музейного фонда Украины, которые в 2014 г. передали в Симферопольский художественный музей, сообщили украинские правоохранители.

В 2014 г. коллекция Симферопольского художественного музея, которая экспонировалась в Мариуполе в 2014 г., вернулась в Крым. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил правоохранительным органам расследовать действия должностных лиц, в результате которых картины после выставки вернули в Крым, а не оставили на территории Украины.

Среди экспонатов «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана и другие, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в генпрокуратуре Украины после присоединения Крыма к России).

По данным ведомства, ориентировочная стоимость экспонатов по состоянию на 20 марта 2014 г. составила $1,3 млн. В прокуратуре надеются, что объявление картин в розыск по линии Интерпола ускорит процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.

Одним из предметов спора между Украиной и Крымом стало скифское золото, которое было в 2014 г. вывезено на экспозицию в Амстердам. Окружной административный суд Амстердама принял решение, что «скифское золото» принадлежит Украине и должно быть возвращено Киеву. В постановлении суда говорится, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины. Нидерланды не признают присоединения Крыма к России.