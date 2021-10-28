Высокая инфляция стала одной из главных забот Джо Байдена

Высокая инфляция стала одной из главных забот Джо БайденаОна может ударить по демократам на выборах в конгресс в 2022 году
Администрация президента Джо Байдена проводит еженедельные совещания по Zoom с целью найти инструменты, которые бы могли обуздать рост цен в США и влияющие на него сбои в цепочках поставок, задержки отправлений в портах, а также способы увеличить производство полупроводников, от дефицита которых страдают американские автопроизводители. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Вопреки надеждам Белого дома о том, что рост цен – временное последствие постковидной рецессии, инфляция не спешит останавливаться. Согласно опубликованному в середине октября докладу американского Бюро статистики труда, сентябрьская потребительская инфляция (CPI) в США – 5,4% (к сентябрю 2021 г.), что является самым высоким показателем за 13 лет – с кризисного 2008 года. В месячном исчислении CPI вырос в сентябре на 0,4% по сравнении с августом.