Высокая инфляция стала одной из главных забот Джо Байдена

Администрация президента Джо Байдена проводит еженедельные совещания по Zoom с целью найти инструменты, которые бы могли обуздать рост цен в США и влияющие на него сбои в цепочках поставок, задержки отправлений в портах, а также способы увеличить производство полупроводников, от дефицита которых страдают американские автопроизводители. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.