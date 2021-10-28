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Высокая инфляция стала одной из главных забот Джо Байдена

Она может ударить по демократам на выборах в конгресс в 2022 году
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Национальные опросы общественного мнения, проведенные в США на прошлой неделе, показали падение поддержки деятельности Байдена и его администрации американцами / MANDEL NGAN / AFP

Администрация президента Джо Байдена проводит еженедельные совещания по Zoom с целью найти инструменты, которые бы могли обуздать рост цен в США и влияющие на него сбои в цепочках поставок, задержки отправлений в портах, а также способы увеличить производство полупроводников, от дефицита которых страдают американские автопроизводители. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Вопреки надеждам Белого дома о том, что рост цен – временное последствие постковидной рецессии, инфляция не спешит останавливаться. Согласно опубликованному в середине октября докладу американского Бюро статистики труда, сентябрьская потребительская инфляция (CPI) в США – 5,4% (к сентябрю 2021 г.), что является самым высоким показателем за 13 лет – с кризисного 2008 года. В месячном исчислении CPI вырос в сентябре на 0,4% по сравнении с августом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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