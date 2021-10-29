Непривитым депутатам Госдумы разрешат не ходить на заседания

Осенью 2016 г. такую возможность депутаты седьмого созыва отменили по инициативе самого Володина, который боролся за депутатскую дисциплину. Из регламента Госдумы тогда была исключена норма, которая допускала передачу депутатом своего голоса коллегам по нижней палате парламента. Раньше она позволяла оставлять во фракциях ответственных за голосование, которые и распоряжались карточками для электронного голосования других депутатов, а также нажимали за них кнопки. Поправки в регламент дали определенный эффект, и в начале 2017 г., как говорил Володин, посещаемость находилась «стабильно на уровне 97%» (цитата по РБК).