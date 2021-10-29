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Губернатор Валерий Радаев может досрочно уйти в отставку

Его полномочия истекают в сентябре 2022 года
Людмила Сергеева Елена Мухаметшина Максим Иванов
Валерий Радаев уже сказал, что готов уйти, а в какой срок и кто придет ему на замену – решится в ближайшее время / Михаил Климентьев / ТАСС

Глава Саратовской области Валерий Радаев не пойдет на третий губернаторский срок. Об этом «Ведомостям» сказали источник в Госдуме и собеседник в администрации президента. По словам последнего, Радаев уйдет в отставку до старта очередной избирательной кампании – осенью этого года или весной 2022 г. Сроки замены губернатора до конца не определены и зависят от того, сколько потребуется потенциальному сменщику Радаева на подготовку к выборам, добавляет близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей». 

Радаев был председателем Саратовской областной думы с 2007 г., губернатором стал в 2012 г., а в 2017 г. переизбран на эту должность. О возможном завершении губернаторской карьеры сказал сам Радаев 27 октября на заседании Саратовской облдумы при обсуждении поправок в региональное законодательство. У Радаева, в частности, возникла дискуссия с региональным депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко, который заявил, что готов бороться в 2022 г. за губернаторский пост с единороссом. На это губернатор ответил, что его «полномочия завершены» (цитата по «Коммерсанту»). 

Бондаренко заявил «Ведомостям», что чувствует «от людей запрос на перемены», но «не стал бы верить словам Радаева о невыдвижении», считая это «политическим ходом, чтобы снизить накал перед выборами». Начальник управления правительства Саратовской области по взаимодействию со СМИ Нина Попова не стала комментировать слова губернатора на заседании регионального парламента и его возможную отставку. «Полномочия Валерия Радаева истекают в установленный законом срок, это сентябрь 2022 г.», – сказала она «Ведомостям». 

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что заявление Радаева «теперь позволит всем считать его хромой уткой». Вряд ли это было его целью, добавляет эксперт, скорее это неудачно вырвавшаяся фраза в полемике с оппозицией. «Вопрос о его выдвижении на очередной срок и смене губернатора актуальный», – говорит Туровский. Радаев вряд ли пойдет на переизбрание, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. 

Назначение Радаева поддерживал нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин, поскольку в Саратовской области он начинал политическую карьеру, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к Госдуме. По его словам, при смене губернатора этого региона, как правило, учитывается его мнение. С предшественником Радаева Павлом Ипатовым (возглавлял область в 2005–2012 гг.) у Володина был конфликт, который выходил в публичную плоскость, напоминает Иванов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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