Губернатор Валерий Радаев может досрочно уйти в отставку

Радаев был председателем Саратовской областной думы с 2007 г., губернатором стал в 2012 г., а в 2017 г. переизбран на эту должность. О возможном завершении губернаторской карьеры сказал сам Радаев 27 октября на заседании Саратовской облдумы при обсуждении поправок в региональное законодательство. У Радаева, в частности, возникла дискуссия с региональным депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко, который заявил, что готов бороться в 2022 г. за губернаторский пост с единороссом. На это губернатор ответил, что его «полномочия завершены» (цитата по «Коммерсанту»).