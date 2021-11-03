США обещают резко сократить выбросы метана

Американский президент Джо Байден 2 ноября, в завершающий день своего присутствия на глобальном климатическом саммите в Глазго, заявил, что США запускают национальный план по сокращению выбросов метана. Этот газ стоит на втором месте после двуокиси углерода среди причин глобального потепления. Природный газ почти целиком состоит из метана. Как следует из заявления Байдена на сайте Белого дома, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) в соответствии с январским поручением президента предлагает новые ориентиры для сокращения выбросов метана на новых и действующих объектах нефтегазовой промышленности. На этот сектор экономики, как говорится в сообщении, приходится до 30% выбросов метана в США.