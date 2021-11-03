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США обещают резко сократить выбросы метана

Вопрос о выбросах этого газа может стать рычагом давления на Россию
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Jeff J Mitchell / POOL / AFP

Американский президент Джо Байден 2 ноября, в завершающий день своего присутствия на глобальном климатическом саммите в Глазго, заявил, что США запускают национальный план по сокращению выбросов метана. Этот газ стоит на втором месте после двуокиси углерода среди причин глобального потепления. Природный газ почти целиком состоит из метана. Как следует из заявления Байдена на сайте Белого дома, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) в соответствии с январским поручением президента предлагает новые ориентиры для сокращения выбросов метана на новых и действующих объектах нефтегазовой промышленности. На этот сектор экономики, как говорится в сообщении, приходится до 30% выбросов метана в США.

Новый план, который принят в рамках присоединения США к «глобальным обязательствам» по этому вопросу в сентябре, предлагает сократить выбросы метана и других вредных загрязняющих веществ от месторождений углеводородов (около 300 000 нефтяных и газовых скважин), оборудования и операций с топливом на 75% к 2030 г. от нынешнего уровня. Особое внимание в документе уделяется ответственности за утечки метана при транспортировке газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных