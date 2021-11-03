Полпред президента в УрФО предлагает «дошлифовать» законопроект о публичной власти

Нынешний механизм распределения полномочий заработал в соответствии с федеральным законом с 2005 г. и после этого опробован в Архангельской области и НАО, говорит Добрынин: «По договору между регионом и автономным округом от 2014 г. (заключен до 2025 г.) на территории НАО региональные полномочия не осуществляются Архангельской областью, но нормативные отчисления из федерального бюджета на их исполнение поступают в областной бюджет для выравнивания бюджетной обеспеченности». Также договором установлены нормативы отчислений в областной бюджет от федеральных налогов, которые собираются на территории НАО: 65% налога на прибыль, 48% налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции и т. д.