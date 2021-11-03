Полпред президента в УрФО предлагает «дошлифовать» законопроект о публичной власти

Полпред президента в УрФО предлагает «дошлифовать» законопроект о публичной властиВладимир Якушев считает, что нормы о сложносоставных регионах надо скопировать из действующего закона
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил 2 ноября, что в законопроект об общих принципах организации публичной власти будут внесены поправки, которые касаются сложносоставных субъектов: «Ту систему, которая сейчас существует, ломать не будем». По итогам укрупнения российских регионов, которое шло с 2003 г., таких осталось немного: Тюменская область с входящими в ее состав Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (ХМАО и ЯНАО) и Архангельская область с Ненецким автономным округом (НАО).
В действующем сейчас законе об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов Федерации есть специальная статья (26.6) о разграничении полномочий между органами госвласти региона и входящего в его состав автономного округа. В ней прописан объем полномочий края и области, но также отдельно упомянута возможность автономных округов заключать договоры с регионами о разграничении полномочий. В проекте нового закона о такой возможности не говорится.
Законопроект оправданно не предполагает «кардинальных изменений» для сложносоставных регионов, заявил «Ведомостям» через своего представителя полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев: «Вместе с тем нормы законопроекта в этой части требуют дошлифовки, точного воспроизведения тех норм, которые содержатся в настоящее время в действующей редакции». Ко второму чтению такая позиция будет учтена, считает полпред. По словам Якушева, нынешний закон предусматривает возможность «гибкого уточнения» порядка исполнения региональных полномочий, а также тех федеральных полномочий, которые поручено осуществлять субъекту Федерации посредством заключения договоров между органами власти.
К примеру, на уровень Тюменской области по договору передаются полномочия автономных округов по защите экономических интересов, реализации региональных программ, управлению энергоснабжением, связью, несколькими видами транспорта, гражданской обороне и охране общественного порядка. Де-факто формирование мобилизационного запаса и гражданская оборона – это общегосударственные полномочия, которые реализуют субъекты Федерации, говорит сенатор Вячеслав Тимченко.
Ранее депутаты Архангельской облдумы, а вслед за ними и Тюменской областной думы в целом поддержали проект закона об общих принципах организации публичной власти. Но у региональных властей есть замечания к законопроекту, заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. Если инициативу примут в нынешней редакции, произойдет «коллапс для всех наших регионов». Его можно избежать, если внести поправки, которые зафиксируют особое положение «тюменской матрешки» и Архангельской области с входящим в нее НАО. О необходимости скорректировать законопроект ранее в отзыве, направленном в Госдуму, писали депутаты НАО.
Бывший член Совета Федерации от Архангельской области, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что ко второму чтению Госдуме «придется учитывать» оговорки, которые предложат регионы, чтобы сохранить «механизм бюджетного выравнивания» и перераспределения высоких доходов округов от «природной ренты».
Нынешний механизм распределения полномочий заработал в соответствии с федеральным законом с 2005 г. и после этого опробован в Архангельской области и НАО, говорит Добрынин: «По договору между регионом и автономным округом от 2014 г. (заключен до 2025 г.) на территории НАО региональные полномочия не осуществляются Архангельской областью, но нормативные отчисления из федерального бюджета на их исполнение поступают в областной бюджет для выравнивания бюджетной обеспеченности». Также договором установлены нормативы отчислений в областной бюджет от федеральных налогов, которые собираются на территории НАО: 65% налога на прибыль, 48% налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции и т. д.
Руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что по договору, заключенному в 2004 г. и пролонгированному в 2018 г. до 2025 г. Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО, власти регионов координируют планы по социально-экономическому развитию в рамках общего курса.
Для этих целей ХМАО и ЯНАО перечисляют области по 29,5% налога на прибыль, собранного на территории округов. По подсчетам АКРА, это существенный доход для бюджета региона: в 2020 г. налог на прибыль Тюменской области составлял 35 млрд руб., дополнительно по договору от ХМАО область получила 41 млрд руб., от ЯНАО – 24 млрд руб. На основе трехстороннего договора выстраивается бюджетная политика трех субъектов и если бы ее хотели резко менять, то предупредили бы региональные власти заранее, рассуждает собеседник, близкий к администрации области. Тем более что в Тюменской области в 2021 г. прошли выборы регионального заксобрания и депутатов избирали в том числе жители автономных округов, отмечает он.