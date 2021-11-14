Герой войны в Сирии стал заместителем Сергея Шойгу

Жидко участвовал, как и Картаполов, в военных действиях в Сирии. В 2016 г. он возглавлял штаб российской группировки в этой стране и принимал непосредственное участие в военной операции против международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, в Сирии Жидко лично выезжал на места боев, где руководил проведением операций. При его содействии и без критических потерь удалось освободить и деблокировать сирийские города Акербат, Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль. Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 185-летию Военной академии Генштаба, начальник Генштаба Валерий Герасимов причислил Жидко к «целой плеяде военачальников с творческим мышлением», которая действовала в Сирии «наиболее искусно и нестандартно», отмечало издание. Президент Владимир Путин в 2017 г. присвоил Жидко звание Героя России.