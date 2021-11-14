Газета
Политика

Герой войны в Сирии стал заместителем Сергея Шойгу

Главное политуправление возглавил генерал-полковник Геннадий Жидко
Владислав Новый Алексей Никольский Илья Лакстыгал
Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил командующего Восточным военным округом (ВО) генерал-полковника Геннадия Жидко заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в органах военного управления и подтвердили два источника, близких к Минобороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

«На днях Жидко должен передать в округе штандарт командующего и отправиться из Хабаровска в Москву», – сообщил собеседник «Ведомостей».

Жидко был одним из четырех кандидатов на пост начальника ГВПУ, рассказывают источники «Ведомостей». Помимо него на эту должность рассматривались главком ВМФ адмирал Николай Евменов, командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Должность замминистра обороны – начальника ГВПУ стала вакантной после того, как занимавший ее генерал-полковник Андрей Картаполов был избран депутатом Госдумы в сентябре 2021 г. Картаполов занял пост председателя комитета по обороне Госдумы.

Согласно официальной биографии, размещенной на сайте Минобороны, Жидко родился в 1965 г. В 1987 г. окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 г. – Военную академию бронетанковых войск. В 2007 г. с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Собеседник «Ведомостей» в Минобороны называет Жидко «интеллигентным танкистом».

Жидко участвовал, как и Картаполов, в военных действиях в Сирии. В 2016 г. он возглавлял штаб российской группировки в этой стране и принимал непосредственное участие в военной операции против международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, в Сирии Жидко лично выезжал на места боев, где руководил проведением операций. При его содействии и без критических потерь удалось освободить и деблокировать сирийские города Акербат, Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль. Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 185-летию Военной академии Генштаба, начальник Генштаба Валерий Герасимов причислил Жидко к «целой плеяде военачальников с творческим мышлением», которая действовала в Сирии «наиболее искусно и нестандартно», отмечало издание. Президент Владимир Путин в 2017 г. присвоил Жидко звание Героя России.

ГВПУ создано в 2018 г., но его задачи ограничены в сравнении с Главным политуправлением Советской армии, начальник которого фактически был вторым человеком в военной иерархии, говорит источник в центральных органах военного управления. Пока главное в работе ГВПУ – содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи с помощью движения «Юнармия», работа с религиозными конфессиями и т. д., говорит собеседник «Ведомостей».

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, ГВПУ необходимо еще много сделать для укрепления воинской дисциплины и морального духа в армии. ГВПУ предстоит организовать подготовку кадров – офицеров для войск, работающих по направлению военно-политической работы, говорит член общественного совета при Минобороны, директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Советская школа политработников ушла в прошлое, а новая еще не сформировалась, продолжает он. Следует еще много сделать для организации взаимодействия между армией и молодежью, говорит он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных