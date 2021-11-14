Герой войны в Сирии стал заместителем Сергея Шойгу

Герой войны в Сирии стал заместителем Сергея ШойгуГлавное политуправление возглавил генерал-полковник Геннадий Жидко
Президент России Владимир Путин назначил командующего Восточным военным округом (ВО) генерал-полковника Геннадия Жидко заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в органах военного управления и подтвердили два источника, близких к Минобороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».
«На днях Жидко должен передать в округе штандарт командующего и отправиться из Хабаровска в Москву», – сообщил собеседник «Ведомостей».
Жидко был одним из четырех кандидатов на пост начальника ГВПУ, рассказывают источники «Ведомостей». Помимо него на эту должность рассматривались главком ВМФ адмирал Николай Евменов, командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Должность замминистра обороны – начальника ГВПУ стала вакантной после того, как занимавший ее генерал-полковник Андрей Картаполов был избран депутатом Госдумы в сентябре 2021 г. Картаполов занял пост председателя комитета по обороне Госдумы.
Согласно официальной биографии, размещенной на сайте Минобороны, Жидко родился в 1965 г. В 1987 г. окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 г. – Военную академию бронетанковых войск. В 2007 г. с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Собеседник «Ведомостей» в Минобороны называет Жидко «интеллигентным танкистом».
Жидко участвовал, как и Картаполов, в военных действиях в Сирии. В 2016 г. он возглавлял штаб российской группировки в этой стране и принимал непосредственное участие в военной операции против международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, в Сирии Жидко лично выезжал на места боев, где руководил проведением операций. При его содействии и без критических потерь удалось освободить и деблокировать сирийские города Акербат, Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль. Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 185-летию Военной академии Генштаба, начальник Генштаба Валерий Герасимов причислил Жидко к «целой плеяде военачальников с творческим мышлением», которая действовала в Сирии «наиболее искусно и нестандартно», отмечало издание. Президент Владимир Путин в 2017 г. присвоил Жидко звание Героя России.
ГВПУ создано в 2018 г., но его задачи ограничены в сравнении с Главным политуправлением Советской армии, начальник которого фактически был вторым человеком в военной иерархии, говорит источник в центральных органах военного управления. Пока главное в работе ГВПУ – содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи с помощью движения «Юнармия», работа с религиозными конфессиями и т. д., говорит собеседник «Ведомостей».
По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, ГВПУ необходимо еще много сделать для укрепления воинской дисциплины и морального духа в армии. ГВПУ предстоит организовать подготовку кадров – офицеров для войск, работающих по направлению военно-политической работы, говорит член общественного совета при Минобороны, директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Советская школа политработников ушла в прошлое, а новая еще не сформировалась, продолжает он. Следует еще много сделать для организации взаимодействия между армией и молодежью, говорит он.