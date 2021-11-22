Почему американцы боятся китайскую гиперзвуковую систему

Мы, конечно, не знаем и, возможно, никогда не узнаем, откуда у американцев информация об этих испытаниях в принципе и с помощью каких технических средств она получена, говорит Научный сотрудник Центра международной безопасности Дмитрий Стефанович ИМЭМО РАН Возможно, но очень маловероятно, что они знают что-то большее, чем «нечто небольшое отделилось от чего-то более большого над Южно-Китайским морем», продолжает эксперт. Так что здесь может быть все, что угодно, вплоть до отделения дополнительного теплозащитного кожуха перед пикированием на цель, либо выбросом ложной цели, подобно тому, как это происходит на «традиционных» комплексах средств преодоления противоракетной обороны (КСП ПРО) межконтинентальных баллистических ракет. Не исключен и вариант «сброса» иной полезной нагрузки – например, барражирующего боеприпаса или другого типа беспилотного летательного аппарата, продолжает эксперт. В целом подобные технологии могут иметь военное назначение, но признаков их скорого развертывания нет, а в США на фоне подобной истерии наверняка пойдет дополнительное финансирование в сфере гиперзвука.