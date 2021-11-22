Почему американцы боятся китайскую гиперзвуковую систему

Почему американцы боятся китайскую гиперзвуковую системуФизические принципы нового китайского оружия непонятны для США
Прошедшие в конце июля испытания китайского гиперзвукового оружия включали запуск ракеты из планирующего аппарата (глайдера), летевшего в атмосфере со скоростью более пяти скоростей звука, сообщила со ссылкой на минобороны США и западные разведки британская Financial Times (FT). В ходе испытаний над Южно-Китайским морем отделился другой объект, который мог быть ракетой воздух-воздух, сообщает издание. Не исключено, что это могло быть средство радиоэлектронного противодействия, предназначенное для выведения из строя противоракетной обороны. По словам собеседников FT, эксперты пока не могут понять, как КНР удалось обойти ограничения законов физики, чтобы осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости.
16 октября FT выступила с утверждением о том, что китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия – 27 июля и 13 августа 2021 г. Вскоре после этого МИД КНР сообщил, что эта информация не соответствует действительности, так как Китай запускал экспериментальный космический корабль. FT в ответ на это сообщила, что испытания такого космического корабля проводились в другой день.
Глайдер во время полета на такой скорости окружен высокотемпературной плазмой, открытие отсека с ракетой может повредить аппарат, а выпущенная ракета на такой скорости тоже должна разрушиться, говорит источник в российской оборонной промышленности. Если же каким-то неведомым путем китайским инженерам удалось решить эти задачи, они теоретически могут добиться поражения военных объектов противника очень быстро и далеко, что полностью изменит картину их противостояния с США, продолжает собеседник «Ведомостей». По его словам, именно это мог иметь в виду начальник комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, когда в конце октября назвал китайские испытания «моментом спутника» – по аналогии с запуском первого советского спутника в 1957 г., который вызвал в Америке чувство опасного научно-технического и военного отставания от СССР.
Мы, конечно, не знаем и, возможно, никогда не узнаем, откуда у американцев информация об этих испытаниях в принципе и с помощью каких технических средств она получена, говорит Научный сотрудник Центра международной безопасности Дмитрий Стефанович ИМЭМО РАН Возможно, но очень маловероятно, что они знают что-то большее, чем «нечто небольшое отделилось от чего-то более большого над Южно-Китайским морем», продолжает эксперт. Так что здесь может быть все, что угодно, вплоть до отделения дополнительного теплозащитного кожуха перед пикированием на цель, либо выбросом ложной цели, подобно тому, как это происходит на «традиционных» комплексах средств преодоления противоракетной обороны (КСП ПРО) межконтинентальных баллистических ракет. Не исключен и вариант «сброса» иной полезной нагрузки – например, барражирующего боеприпаса или другого типа беспилотного летательного аппарата, продолжает эксперт. В целом подобные технологии могут иметь военное назначение, но признаков их скорого развертывания нет, а в США на фоне подобной истерии наверняка пойдет дополнительное финансирование в сфере гиперзвука.
В реальном мире США обладают мощнейшим научным потенциалом в области гиперзвукового вооружения, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, но по количеству развернутых систем уступают и России, и Китаю. «У КНР есть гиперзвуковые глайдеры с баллистическими ракетами средней дальности, у США в серии ничего подобного нет», – говорит Ермаков.
В России гиперзвуковой блок – глайдер «Авангард» – был представлен наряду с другими созданными в ответ на развитие ПРО США системами президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию 1 марта 2018 г. На боевое дежурство с блоком «Авангард» первые межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ были поставлены в конце 2019 г.