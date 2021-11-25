ЛДПР почти сравнялась с КПРФ по числу проведенных в регионах акций

ЛДПР почти сравнялась с КПРФ по числу проведенных в регионах акцийВШЭ изучила активность думской оппозиции в межвыборный период
В Высшей школе экономики (ВШЭ) изучили, какие из партий системной оппозиции (КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР) были наиболее активны между двумя кампаниями по выборам в Госдуму: с 2017 по 2020 г. Для этого при помощи мониторинга открытых источников эксперты изучали сведения о мероприятиях, организованных этими структурами: политические и неполитические протесты, социальные и культурные акции. Исследование было проведено в 2020–2021 гг. при грантовой поддержке факультета социальных наук ВШЭ, с его результатами ознакомились «Ведомости».
По данным ВШЭ, больше всего акций разного типа (15 850) за все это время организовали коммунисты. Мероприятия прошли в 83 из 85 регионов. С ними может соревноваться по этому показателю ЛДПР: представители партии провели 1163 мероприятия в 74 различных регионах в 2017–2020 гг. Для сравнения: «Справедливая Россия» провела за это время всего 2777 мероприятий в 61 регионе. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы партий о причинах разной публичной активности.
При этом чаще всего партии проводили мероприятия, которые эксперты относят к акциям культурного характера. Как пояснил один из авторов исследования – Евгений Иванов, к ним относятся, к примеру, первомайские мероприятия, возложения венков, организация гуляний в народные праздники, к примеру на Масленицу. Количество таких акций, которые провели члены КПРФ, составило 7841, ЛДПР – 4171, «Справедливой России» – 1404.
Как отмечает политтехнолог Дмитрий Носков, массовые мероприятия – важный для партии показатель: «Все партии, которые что-то из себя представляют, беспокоятся о том, сколько публичных мероприятий провели». По сути, организация акции воспринимается обычно как «смотр боевых сил»: «Например, в малых городах на акции могут собираться всего по 20–30 сторонников, но это ядерный электорат, который будет живой рекламой партии на выборах». При этом уже с 2020 г. с учетом пандемии коронавируса эта активность начала переходить в интернет, отмечает Носков.
Различные акции протеста чаще других инициировали КПРФ (3754 политических и 2879 неполитических акций) и ЛДПР (2111 политических и 1035 неполитических акций). «Справедливая Россия» по этому показателю отстает (партия организовала 195 и 335 акций соответственно). При этом ЛДПР больше других провела различных социальных акций (3846 мероприятий), в то время как КПРФ – 1376, справороссы – 843.
Количество публичных мероприятий выросло в 2018–2019 гг., Иванов объясняет это президентскими выборами и пенсионной реформой. Партии активизируются во время выборов, поэтому в этих данных ВШЭ нет ничего удивительного, говорит руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев: «В этот период необходимо показывать, что партия жива». Хотя иногда партии бывают привязаны и к «народной повестке» вне выборного периода, к которой Калачев отнес, к примеру, протесты против реновации в Москве: «Однако это скорее исключения».