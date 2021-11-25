ЛДПР почти сравнялась с КПРФ по числу проведенных в регионах акций

Как отмечает политтехнолог Дмитрий Носков, массовые мероприятия – важный для партии показатель: «Все партии, которые что-то из себя представляют, беспокоятся о том, сколько публичных мероприятий провели». По сути, организация акции воспринимается обычно как «смотр боевых сил»: «Например, в малых городах на акции могут собираться всего по 20–30 сторонников, но это ядерный электорат, который будет живой рекламой партии на выборах». При этом уже с 2020 г. с учетом пандемии коронавируса эта активность начала переходить в интернет, отмечает Носков.