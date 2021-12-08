«Справедливая Россия» и «Новые люди» вводят KPI для депутатов Госдумы

У «Новых людей», которые в сентябре впервые прошли в Госдуму, сейчас ведется разработка KPI для депутатов и федерального, и регионального уровней. Установки у всех партий, в принципе, похожи, говорит источник в «Новых людях»: «Работа с избирателями, активная медийная деятельность, подготовка и продвижение законодательных инициатив». Недавно к этому стали добавлять публичность в соцсетях, т. е. прививают «новую искренность» в общении с людьми, да и западный опыт подсказывает, что это лучший показатель публичной активности и востребованности политика, отмечает он. Весь вопрос в том, чтобы бюрократия не убила инициативу, отметил собеседник. По его словам, у «Новых людей» есть большой риск свалиться в оппозиционную риторику, выступая с критикой важных для власти инициатив по принципиальным вопросам. А такие тонкие вещи часто сложно предугадать, добавил источник.