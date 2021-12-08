«Справедливая Россия» и «Новые люди» вводят KPI для депутатов Госдумы

«Справедливая Россия» и «Новые люди» вводят KPI для депутатов ГосдумыДругие фракции хотят без этого обойтись
«Справедливая Россия» разработала и внедрила критерии оценки работы депутатов Госдумы, сказал «Ведомостям» первый заместитель председателя фракции Дмитрий Гусев. «Ведомости» ознакомились с методикой оценки KPI. Депутаты-справороссы должны 2–3 раза в неделю выступать в СМИ, ежедневно публиковать в соцсетях (VK, «Одноклассники», Facebook, Telegram, Instagram) эксклюзивные материалы, репостить высказывания лидеров партии, оценивать действия или бездействие правительства России, а также комментировать региональную повестку. Раз в месяц депутат Госдумы от «Справедливой России» должен участвовать во всероссийской пресс-конференции или «демонстрировать позицию удаленно», говорится в методике оценке KPI, которая роздана депутатам.
Все депутаты и так знают, что должны проявлять публичную активность, вопрос только в том, в каком количестве нужно это делать, – для этого и требуется KPI, поясняет Гусев. Также аппарат партии будет собирать данные и выставлять оценки по пятибалльной шкале за другие достижения членов нижней палаты парламента: личный прием граждан (в том числе вместе с депутатами другого уровня); проведение мероприятий; встречи с активом, сторонниками в регионах; контакты с руководителями региональной и исполнительной власти региона; участие в решении проблем, которые есть в повестке. Иными словами, депутаты должны быть всегда на виду, пояснил собеседник в партии.
У «Новых людей», которые в сентябре впервые прошли в Госдуму, сейчас ведется разработка KPI для депутатов и федерального, и регионального уровней. Установки у всех партий, в принципе, похожи, говорит источник в «Новых людях»: «Работа с избирателями, активная медийная деятельность, подготовка и продвижение законодательных инициатив». Недавно к этому стали добавлять публичность в соцсетях, т. е. прививают «новую искренность» в общении с людьми, да и западный опыт подсказывает, что это лучший показатель публичной активности и востребованности политика, отмечает он. Весь вопрос в том, чтобы бюрократия не убила инициативу, отметил собеседник. По его словам, у «Новых людей» есть большой риск свалиться в оппозиционную риторику, выступая с критикой важных для власти инициатив по принципиальным вопросам. А такие тонкие вещи часто сложно предугадать, добавил источник.
В КПРФ нет KPI по публичной активности (выступления в СМИ, соцсети), по встречам с избирателями и представителями органов власти, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. «У нас все самостоятельно делают. Повестка и контент позволяет», – сказал он. Формально нет KPI и в ЛДПР. Упоминаемость депутатов, конечно, важна, «но главное – качество работы [депутатов]», говорит заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов: «Публичная политика связана с упоминаемостью, но можно вносить сомнительные законопроекты и выступать с такими же заявлениями, обеспечивая цитируемость, и таких депутатов не будет в следующем созыве, потому что и цитируемость может идти в минус».
Во фракции «Единой России» нет официальной системы KPI, сказал заместитель председателя фракции Андрей Исаев. «Каких-то баллов и специальных критериев мы не вводим, но депутаты должны регулярно встречаться и отчитываться перед избирателями, вести соцсети, участвовать в работе общественных организаций, помогать волонтерам, ну и, конечно, заниматься законотворческой деятельностью», – сказал он. Некоторые единороссы ранее и сами следили за этими параметрами, включая присутствие в СМИ, рассказывали они «Ведомостям».
Попытки ввести официальный KPI для депутатов от «Единой России» предпринимались в прошлом созыве, говорит директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. В начале VII созыва, с 2016 г., отрабатывался вариант, при котором спикер Госдумы Вячеслав Володин и его аппарат будут получать сведения о публичной активности депутатов и их встречах с избирателями, рассказывали собеседники «Ведомостей» в Госдуме. Позже, в 2018 г., о решении разработать систему оценки депутатов сообщил только что возглавивший генеральный совет «Единой России» Андрей Турчак. По словам собеседника в Госдуме, это было связано с подготовкой к выборам и к обновлению депутатов.